Studie- och yrkesvägledare till Polhemskolan
2026-04-07
Om rollen och dina arbetsuppgifter
Som studie- och yrkesvägledare har du en central roll då du är delaktig i skolans systematiska kvalitetsarbete och den pedagogiska utvecklingen. Du ingår i elevhälsoteamet tillsammans med skolsköterska, kurator, specialpedagog samt biträdande rektor. I samarbete med övrig personal och elevhälsoteamet strävar du efter att öka måluppfyllelsen och utveckla det pedagogiska arbetet på skolan. Du verkar för att stödja eleverna i att fatta välgrundade beslut om studie- och yrkesval på kort och lång sikt.
I uppdraget ingår individuella vägledningssamtal, information i klasser, samverkan med vårdnadshavare och övrig skolpersonal samt kontakt med olika externa aktörer inom eftergymnasiala studier, näringsliv och samhällsfunktioner. Fokus i denna tjänst ligger på ett eller några av skolans nationella program.
Tjänsten är en tillsvidaretjänst på 80-100 % från och med 20260807.
Vi söker dig som...
• har en studie- och yrkesvägledarexamen och tidigare erfarenhet av att arbeta som studie- och yrkesvägledare på en gymnasieskola.
Du har en positiv elevsyn som utgår från att alla elever kan och vill, samt en förmåga att inspirera och tydliggöra information kring elevernas gymnasiestudier. Det är viktigt att du har ett inkluderande synsätt och är väl förtrogen med gymnasieskolans styrdokument. Vi värdesätter din förmåga att skapa och upprätthålla goda relationer med både elever och kollegor.
För att du ska lyckas i uppdraget behöver du vara tydlig, strukturerad, kreativ, flexibel och engagerad. Du behärskar svenska flytande i tal och skrift.
Om rekryteringen
Observera att du i samband med ansökan behöver besvara ett antal urvalsfrågor. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Urvalsarbetet kommer att ske löpande under ansökningsperioden, så vänta inte med att skicka in din ansökan.
För att få arbeta med barn eller elever inom förskola och skola behöver du, innan erbjudande om anställning, kunna uppvisa ett godtagbart utdrag ur belastningsregistret Skola eller förskola, e-tjänst | Polismyndigheten
Välkommen med din ansökan!
Vi erbjuder dig
Som medarbetare hos oss erbjuds du en rad förmåner med fokus på balans, trygghet och hälsa. Lunds kommun är en stor organisation med många spännande verksamheter och möjligheter för medarbetare till utveckling. Som medarbetare får du även tillgång till vår förmånsportal där du enkelt kan se dina förmåner och administrera dessa.
Om arbetsplatsen
Polhemskolan, som ligger belägen mitt i centrala Lund, är med sina ca 2 600 elever Sveriges största gymnasieskola. En skola av vår storlek utgör en dynamisk mötes- och arbetsplats för lärare som brinner för sitt yrke och som vill utvecklas tillsammans med andra.
Elever som söker sig till Polhemskolan kan välja mellan programmen samhällsvetenskap, fyraårig samhällsvetenskap, naturvetenskap, teknik, ekonomi och frisör- och stylist. Elever med specialintresse för fysik eller matematik kan välja någon av våra spetsutbildningar och för den som vid sidan om gymnasiestudierna vill utvecklas i sin idrott erbjuds både Nationell Idrottsutbildning (NIU) och Lokalt idrottsgymnasium.
Utbildningsförvaltningen ansvarar för gymnasieskola, anpassad gymnasieskola, vuxenutbildning, internationell grundskola och modersmålsverksamhet och har drygt 1 200 anställda. Som anställd här är du delaktig i att bedriva utbildning av hög kvalitet, och med ett stort engagemang för våra elever. Vi rustar eleverna för framtiden - med målet att varje elev ska nå sin fulla potential som människa och medborgare.
Här får du plats att växa. Inom Lunds kommun sätter vi kunskapen i centrum och skapar möjligheter att utvecklas i arbetslivet. Vi erbjuder en inkluderande arbetsmiljö, och chans att påverka och göra skillnad. Vill du bli en av oss? Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-21
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lunds kommun
222 37 LUND
Lund
Biträdande rektor
Elisabeth Thörnqvist elisabeth.thornqvist@lund.se
9838454