Studie- och yrkesvägledare på Navigator
2025-11-10
Sollentuna kommun
Sollentuna kommun Utbildningskontoret i Sollentuna ansvarar på utbildningsnämndens uppdrag för skolformerna förskola, grundskola, anpassad grundskola, gymnasieskola och anpassad gymnasieskola.
Totalt finns cirka 19 000 folkbokförda barn och elever i kommunen.
Vår vision är att bli Sveriges bästa skolkommun. Sollentunas kommunala skolor når goda elevresultat och har höga trygghetssiffror tack vare fantastiska medarbetare. Genom att använda sig av forskning och beprövad pedagogik siktar vi mot ännu högre kvalitet för att stimulera barns och ungdomars kreativitet och lärande. I våra skolor ska eleverna uppnå utmärkta studieresultat och utveckla de kompetenser och förmågor som krävs för framtida studier och yrkesliv.
Nu söker vi en skicklig studie-och yrkesvägledare till vår verksamhet Navigator!
Navigator är Sollentuna kommuns verksamhet för unga mellan 16 och 20 år som står utanför skola och arbetsliv. Vi ger vägledning och individuellt anpassat stöd för att hjälpa dem vidare mot studier, praktik, arbete eller en meningsfull vardag.
Vill du vara med och göra skillnad för unga?
Som studie- och yrkesvägledare på Navigator får du möjlighet att kombinera professionellt vägledningsarbete med socialt engagemang i en verksamhet där varje möte gör skillnad.Publiceringsdatum2025-11-10Dina arbetsuppgifter
Som studie- och yrkesvägledare inom det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) har du ett viktigt uppdrag: att genom väglednings- och motivationssamtal stötta unga mellan 16 och 20 år som står utanför studier och arbetsliv. Du hjälper ungdomarna att utforska sina möjligheter, stärka sin motivation och hitta sin egen väg framåt - mot studier, praktik, arbete eller annan meningsfull sysselsättning
Tjänsten är placerad på utbildningskontoret, inom avdelningen för stöd och utveckling.
- Kartlägga ungas behov och intressen, samt upprätta handlingsplaner tillsammans med dem
- Skapa förtroendefulla relationer med ungdomar och erbjuda fördjupade vägledningssamtal
- Motivera till återgång till studier, praktik, arbete eller annan insats
- Ha kontinuerliga samtal och följa upp insatser
- Arbeta uppsökande för att komma i kontakt med ungdomar som omfattas av KAA
- Samverka med skola, socialtjänst, arbetsförmedling, vård, civilsamhälle och andra aktörer
- Dokumentera arbetet enligt gällande riktlinjer och bidra med underlag till statistik och uppföljning
Kvalifikationer
- Akademisk utbildning som studie- och yrkesvägledare
- Erfarenhet av arbete inom KAA, socialtjänst, gymnasieskola eller arbetsmarknadsinsatser
- Erfarenhet av att arbeta med ungdomar i åldern 16-20 år
- God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska
Meriterande
- Utbildning i motiverande samtal (MI), coachande förhållningssätt eller liknande metoder
- Kunskap om NPF, psykisk ohälsa och andra faktorer som påverkar ungas etablering
- Flerspråkighet
- God kännedom om skolväsendet, studie- och yrkesvägar samt ungdomars villkor
- Vana att arbeta uppsökande, individanpassat och relationsbaserat
- B-körkortDina personliga egenskaper
- Trygg och empatisk
- Självständig men också en god lagspelare
- Engagerad och lösningsfokuserad
- Strukturerad i arbetssätt och dokumentation
- Relationsskapande och motiverande i kontakt med unga
Vi erbjuder
Vi erbjuder ett spännande uppdrag på en arbetsplats med ett viktigt samhällsuppdrag. På Navigator blir du del av ett team med hög kompetens inom skiftande områden. Du kommer att vara en viktig person i vår organisation och arbeta nära dina kollegor och övrig personal inom utbildningskontoret.
Med engagemang växer vi tillsammans - vi skapar värde och gör Sollentuna lite bättre varje dag. Vi vill ge dig möjligheten att kunna påverka, utvecklas, växa i din yrkesroll och trivas med kollegor. Vi söker dig som är nytänkande, ansvarstagande och välkomnande. Jämlikhet och mångfald är viktigt för oss och vi behöver olika kompetenser i våra verksamheter. Välkommen till oss!
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid. Vi tillämpar individuell lönesättning. Välkommen med din ansökan!
Välkommen till Sollentuna - en kommun mitt i möjligheterna! Tillsammans gör vi Sollentuna bättre varje dag för våra invånare, företagare och organisationer. Vi har tydliga och ambitiösa mål för att skapa trygghet, välfärd och hållbar tillväxt.
Vi erbjuder dig ett meningsfullt och roligt jobb i en stabil miljö där ambitionsnivån är hög. Hos oss får du fantastiska kollegor som vill göra skillnad för andra. Nu söker vi dig som är nytänkande, ansvarstagande och välkomnande. Följ med oss på resan mot att skapa Sveriges mest attraktiva kommun!Kontaktperson för detta jobb
Jenny Collins, verksamhetsansvarig Navigator, tel 08- 579 212 45
Ann Eriksson Johansson, avdelningschef Stöd och utveckling, tel 08-579 218 62
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/408". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sollentuna kommun
(org.nr 212000-0134) Kontakt
Anna Dahlqvist Schiller 0857922166 Jobbnummer
9596293