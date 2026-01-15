Studie- och yrkesvägledare 80%, Strömbackaskolan
Piteå Kommun är inte bara en arbetsplats, det är en gemenskap. Vi arbetar tillsammans för att förbättra livskvaliteten för våra medborgare genom inkluderande, hållbara och innovativa metoder. Genom att bli en del av vårt team, kommer du vara med och forma framtiden för våra ungdomar och vår gemenskap. Vi är en kommun som verkligen bryr oss om hälsa, välfärd och en hållbar framtid. Nu letar vi efter någon som delar vår vision, och har energi och entusiasm att göra en verklig skillnad.
Vi söker nu en engagerad studie- och yrkesvägledare till skolenhet Munin vid Strömbackaskolan i Piteå Kommun, som vill inspirera, motivera och vägleda våra elever. Här finns Ekonomiprogrammet, Estetiska programmet, Försäljnings- och serviceprogrammet samt Restaurang- och livsmedelsprogrammet. Studie- och yrkesvägledaren ingår i vårt elevhälsoteam där vi jobbar utifrån ett helhetsperspektiv där lärande och hälsa går hand i hand.Publiceringsdatum2026-01-15Dina arbetsuppgifter
Som studie- och yrkesvägledare hos oss på gymnasiet kommer du att:
• Ge individuell vägledning till elever kring studie- och yrkesval.
• Samarbeta med lärare och annan skolpersonal för att stödja elevernas utveckling.
• Hålla dig uppdaterad om utbildningsvägar, arbetsmarknad och yrkesutveckling.
• Vara en viktig del av ungdomarnas utveckling och välbefinnande.Kvalifikationer
Vi söker en examinerad studie- och yrkesvägledare och som arbetar för att inspirera och stödja andra. Tidigare erfarenhet av arbete som studie- och yrkesvägledare, gärna inom gymnasieskolan, är meriterande.
Du har:
• God samarbetsförmåga och arbetar bra med andra människor. Relaterar dig till dem på ett lyhört och smidigt sätt. Lyssnar, kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt sätt.
• Ett serviceinriktat arbetssätt och du är lugn, uppmärksam samt tillmötesgående i ditt bemötande. Har intresse, vilja och förmåga att hjälpa andra och anstränger dig för att leverera lösningar.
• Kreativa idéer och nya angreppssätt i arbetsrelaterade frågor. Har ett nytänkande som kan omsättas i praktiken och leder till resultat.
Mer om tjänsten
Tjänsten är en tillsvidareanställning på 80%.
Tillträdesdag 2026-04-01 eller enligt överenskommelse.
För anställning inom skolan krävs uppvisande av utdrag ur belastningsregistret.
Välkommen med din ansökan senast 2026-01-31.
Dina ansökningshandlingar är allmänna handlingar och hanteras enligt offentlighetsprincipen. Har du beslut om skyddade personuppgifter ber vi dig kontakta Rekryteringsteamet för alternativ sökväg på telefon 0911-69 65 10 .
Om arbetsplatsen
Utbildningsförvaltningen är en av kommunens sju förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med pitebor, näringsliv och föreningar utvecklar vi Piteå till en ännu bättre plats att bo, leva och verka i.
Strömbackaskolan och skolenheten Munin är en dynamisk och framåtblickande skola som strävar efter att ge våra elever de bästa förutsättningarna för framtiden genom vägledning och stöd i deras utbildnings- och yrkesval. Vi bygger på ett samarbetsinriktat och energifyllt arbetsklimat där ditt engagemang kan göra skillnad.
