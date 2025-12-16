Studie- och karriärvägledare
2025-12-16
Vi söker två studie- och karriärvägledare
Högskolan i Halmstad skapar värden, driver innovation samt utvecklar människor och samhälle för framtiden.
Sedan starten 1983 har verksamheten präglats av nytänkande. I dag är vi cirka 600 medarbetare och ca 12 000 studenter, har ett brett utbildningsutbud och internationellt välrenommerad forskning som bedrivs i tvärvetenskapliga innovations- och forskningsmiljöer. Högskolan deltar aktivt i samhällsutvecklingen genom omfattande och uppmärksammad samverkan med både näringsliv och offentlig sektor.
Vill du göra skillnad för studenter genom att stödja dem i deras utbildningsresa och väg ut i arbetslivet? Vi söker en engagerad studie- och karriärvägledare med placering vid avdelningen Utbildningsstöd som vill bidra till studenters framtid genom professionell vägledning och inspirerande aktiviteter. Utbildningsstöd är en central avdelning inom Högskolans verksamhetsstöd med ca 50 medarbetare och ansvar för all studieadministration och studentsupport, både centralt och mot akademin. Avdelningen är organiserad i fyra grupper: International Office, studiestöd, studentnära stöd och studieadministration.https://www.hh.se/om-hogskolan/ledning-och-organisation.html#h-Verksamhetsstodhttps://www.hh.se/utbildning/studievagledning-for-dig-som-vill-studera.html
Arbetsuppgifter
Som studie- och karriärvägledare kommer du att arbeta studiefrämjande både självständigt och i samarbete med kollegor inom utbildningsstöd, personal inom akademierna och med externa kontakter. Stor del av arbetet kommer att vara bland studenterna och i deras miljöer. I sin helhet finns många möjligheter att utveckla verksamheten samt att utvecklas som person. Helg- och kvällsarbete kan förekomma.
Du kommer att erbjuda stöd och vägledning till studenter, både individuellt och i grupp, för att hjälpa dem navigera inför, genom studietiden och vidare ut i arbetslivet. Rollen ger dig möjlighet att utveckla metoder och strategier för grupp insatser och stärka studenternas samarbetsförmåga och självinsikt.
De huvudsakliga arbetsuppgifterna är:
- Studie- och karriärvägledning för nuvarande och blivande studenter.
- Att hålla informationspass och workshops för både små och stora grupper.
- Att utveckla och genomföra aktiviteter som stödjer studenternas utveckling och framtida karriär.
- Att medverka i antagningsärenden där studievägledningskompetens krävs.
- Att delta i studentrekryterings-aktiviteter.
- Att arbeta med utveckling av tjänster som stärker studenters lärande och personliga utveckling.
Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
Examen som studie- och yrkesvägledare eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Erfarenhet av vägledning. God kunskap om utbildningssystemet och arbetsmarknaden i Sverige. Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.
Det är meriterande om du har någon av följande erfarenheter:
Vägledning inom högre utbildning. Arbete med unga vuxna, fysiskt eller digitalt. Erfarenhet av att utveckla tjänster som främjar studentens lärande och personliga utveckling.
För att lyckas i rollen ser vi att du:
- Har integritet, visar prestigelöshet och är lösningsfokuserad.
- Trivs med att både jobba tillsammans med ditt team och individuellt.
- Har lätt för att skapa relationer och att samarbeta med andra, både vad gäller interna och externa parter.
- Trivs i en sektor som kräver ständig utveckling och har förmåga att ta initiativ till och genomföra identifierade förbättringsåtgärder.
- Har en pedagogisk förmåga att vägleda grupper och skapa en lärande miljö.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Tjänsten är en tillsvidareanställning. Provanställning på 6 månader kan komma att tillämpas.
Tillträde enligt överenskommelse.
Individuell lönesättning tillämpas, vänligen och ange ditt löneanspråk i din ansökan.Så ansöker duhttps://hh.se/om-hogskolan/jobba-hos-oss/att-soka-jobb-hos-oss.htmlÖvrig information
Vi värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande med olika bakgrund, kön, funktionalitet och inte minst livserfarenhet.https://www.hh.se/om-hogskolan/fakta-om-hogskolan.html https://www.hh.se/om-hogskolan/jobba-hos-oss
Vill du vara vår nya kollega?
Välkommen med din ansökan!
