Studie & Yrkesvägledare
Behörig Studie och Yrkesvägledare sökes
Vill du jobba i en internationell miljö med tydlig pedagogisk vision?
Internationella engelska skolan har gjort stor skillnad för våra elever i 30 år. Vi är övertygade om att det är tack vare vårt tydliga etos med engagerade och närvarande ledare som våra skolor har en miljö där alla arbetar mot gemensamma mål. Vi har en stark kultur som bygger på beprövade rutiner. Hos oss får lärare fokus på undervisning och lärande. Eleverna står i centrum för allt vi gör, alla elever är dina elever.
På Internationella engelska skolan är vi ett team som drar åt samma håll. För att tycka om att jobba hos oss bör du dela vår övertygelse om vikten av tydliga värderingar, kollegialt lärande och gemensamma rutiner och förhållningssätt.
IES är stolta över sina medarbetare och har tagit fram en metod för att skapa en lugn och trygg skolmiljö. Detta gör att våra lärare får mer tid till att dela sin kunskap, både med elever och kollegor. Din egen undervisning sker på svenska men kollegor emellan talar vi engelska/svenska.
Nu söker vi en studie- och yrkesvägledare. Vi söker dig som har ett positivt och professionellt förhållningssätt, är flexibel och visar stort engagemang i ditt arbete för våra elevers bästa.
Tjänsten är på 50% i Älvsjö, dock så kan det finnas en möjlighet att eventuellt kombinera tjänsten med en till skola på 50% i Stockholm om så önskas.
Vem är du? Du är en person som tar egna initiativ, arbetar självständigt och har förmågan att prioritera effektivt i en föränderlig vardag. Du är trygg i att fatta beslut och lösa situationer som uppstår på ett professionellt sätt.
Vi söker dig som:
• Har högskoleexamen som studie- och yrkesvägledare.
• Har en mycket god samarbetsförmåga.
• Uttrycker dig väl i tal och skrift på både svenska och engelska.
• Har god digital kompetens.
För att lyckas i rollen behöver du vara en förtroendeingivande person som har lätt för att skapa relationer och kommunicera effektivt. Tjänsten är en spännande chans att arbeta i en stimulerande och internationell miljö. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och din förmåga att bidra positivt till vårt team.
I rollen som studie- och yrkesvägledare i grundskolan kommer du att ingå i skolans elevhälsoteam där du arbetar förebyggande och främjande inom områden som exempelvis närvaro samt trygghet och studiero. Du kommer att arbeta med både individuell vägledning och informationsinsatser i klasser. Du samverkar även med arbetslagen där du informerar och vägleder om gymnasieutbildning, framtida arbetsmarknad samt stimulerar elevens intresse och nyfikenhet för kommande val och inriktningar på skolan. Du delger information till elever och vårdnadshavare om olika val inom grundskolan som ligger till grund för framtida studie- och yrkesval. Du har vägledningssamtal inför gymnasievalet och samordnar PRAO för årskurs 8 och 9.
Anställningsform Tjänsten är en tillsvidareanställning (50%) semestertjänst med 6 månaders provanställning. Möjlighet att kombinera tjänst med en till 50% på en annan IES skola kan finnas. Tillträde den 10 augusti 2026. Lön enligt överenskommelse, kollektivavtal finns.
Övrigt I ansökan ber vi dig att skicka in CV, personligt brev samt examensbevis. För att arbeta i skola krävs det att du uppvisar ett giltigt utdrag ur belastningsregistret.
Urval och intervjuer sker löpande, tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.
För mer information om vår skola, vänligen se https://engelska.se/our-schools/alvsjo/
Internationella Engelska Skolan (IES) is a leading independent school group with academic results far above average and a diverse and energetic staff. Teaching is in both Swedish and English, and the hallways are bilingual. The language of meetings and communication amongst the staff is English.
IES is one of Sweden's largest school groups at compulsory school level with 48 schools and around 32,000 students across the country. IES has grown steadily and maintained quality since 1993.
N.B. Prior to any offer of employment at IES, a criminal background check is required for all applicants. In Sweden, this is an extract from belastningsregistret from Polismyndigheten and from abroad, this is a record extract from an equivalent police governing body. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: recruitment.alvsjo@engelska.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Internationella Engelska Skolan i Sverige AB
(org.nr 556462-4368), https://alvsjo.engelska.se
Armborstvägen 1 (visa karta
)
125 44 ÄLVSJÖ Arbetsplats
Internationella Engelska Skolan Älvsjö Kontakt
Sara Juberg recruitment.alvsjo@engelska.se Jobbnummer
9885354