Studerande truckförare sökes till TePe i Malmö!
Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Lagerjobb / Malmö Visa alla lagerjobb i Malmö
2025-12-23
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Studentconsulting Sweden AB (Publ) i Malmö
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige
Nu söker vi en riktig teamplayer till TePe:s lager i Malmö! Studerar du och är på jakt efter ett roligt extrajobb på en bra och trygg arbetsplats? Då har vi jobbet för dig!
TePe är ett expansivt, internationellt företag med huvudkontor och all produktion i Malmö. TePe skapar produkter som bidrar till friska leenden världen över. I varje led, från produktutveckling och tillverkning till marknadsföring och försäljning, är det deras kompetenta och engagerade medarbetare som driver företaget framåt genom nytänkande och smarta lösningar.
Till TePe:s lager söker vi nu engagerade, positiva och lösningsorienterade studenter. Som lagermedarbetare kommer du arbeta med orderplock, lastning, lossning samt truckkörning. Varje vecka skickas TePe:s välkända produkter världen över och du kommer vara en viktig del i denna process. Som konsult på TePe befinner du dig i fräscha lokaler där ordning och reda samt god arbetsmiljö är ledorden. Teamet består utav kompetenta och hjälpsamma medarbetare som ser fram emot att få en nya stjärnor i gänget.
På lagret arbetar man tvåskift och arbetstiderna kommer vara förlagda måndag - fredag 06.00-14.00 eller måndag - torsdag 14.00-23.00. För att vara aktuell för tjänsten ser vi att du ska ha möjlighet att arbeta minst två pass i veckan samt möjlighet att arbeta både dags- och kvällspass.
Du kommer vara anställd av StudentConsulting men uthyrd som konsult till TePe vars lager och produktion ligger i Fosie.
DETTA SÖKER VI
Vi söker dig som sprider bra energi, är ansvarstagande och tycker om att jobba i ett team som arbetar mot samma mål. Vi tror att du tycker om att ta egna initiativ och ser saker och ting ur ett positivt perspektiv. Du är noggrann, strukturerad och självgående.Publiceringsdatum2025-12-23Kvalifikationer
• Student på högskola/universitet/komvux på minst 50 % i minst 1,5 år framåt
• Truckkort med behörighet B4 och B5
Det är meriterande om du tidigare har arbetat med truckkörning framförallt höglyftande och smalgående. Det är även meriterande om du har god förståelse för olika datorsystem som används inom lagerhantering.
Vi arbetar löpande med urval och intervjuer - sök därför tjänsten redan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Studentconsulting Sweden AB (Publ)
(org.nr 556674-7449), https://www.studentconsulting.com
Bronsåldersgatan 5 (visa karta
)
213 76 MALMÖ Arbetsplats
StudentConsulting Kontakt
Roni Gurses malmo.lager.produktion@studentconsulting.com Jobbnummer
9662934