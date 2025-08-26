Studerande truckförare sökes till lager i Malmö!
Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Lagerjobb / Malmö Visa alla lagerjobb i Malmö
2025-08-26
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Studentconsulting Sweden AB (Publ) i Malmö
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige
Är du student och innehar truckkort? Vi söker nu en driven och ansvarsfull person som vill arbeta extra i ett lager!
Du kommer främst att arbeta med truckkörning (ledstaplare och skjutstativ). Arbetsuppgifterna omfattar bland annat lastning och lossning av livsmedelsprodukter, orderplock, paketering samt hantering av pallar. Arbetet utförs självständigt, vilket innebär att det är viktigt att du är pålitlig och tar ansvar.
Arbetstiderna är onsdag-fredag kväll samt lördag dagtid. Lagret är beläget i Östra Hamnen i Malmö. Om du inte bor i Malmö krävs det att du har tillgång till egen bil, eftersom det är svårt att ta sig till arbetsplatsen med kollektivtrafik.
För att vara aktuell för tjänsten behöver du vara studerande på högskola, universitet eller Komvux och kunna jobba ca 2-3 dagar i veckan.
Du kommer vara anställd av StudentConsulting men uthyrd till vår kund.
DETTA SÖKER VI
Vi söker dig som:
• Har truckkort och erfarenhet av truck, ledstaplare och skjutstativ
• Är studerande på högskola, universitet eller Komvux och har minst 1,5 år kvar av studierna
• Är ansvarsfull, pålitlig och kan arbeta självständigt
• Klarar av ett högt tempo och kan jobba ca 2-3 dagar i veckan
Vi arbetar löpande med urval och intervjuer - sök därför tjänsten redan idag! Vi gör löpande urval och kommer tillsätta tjänsten så snart vi hittar rätt kandidat.
OM FÖRETAGET
Mångfaldigt prisbelönta StudentConsulting är ett av Skandinaviens största och ledande rekryterings- och bemanningsföretag med fokus på studenter, akademiker och yrkesutbildade. Tack vare ett stort nätverk och lång erfarenhet har vi tillsatt över 20 000 jobb det senaste året. Vi erbjuder intressanta och utmanande tjänster på både hel- och deltid inom områden som IT, teknik, ekonomi, administration, HR, marknadsföring, kundtjänst, försäljning, industri, produktion, logistik och transport. Hitta din framtid på www.studentconsulting.com Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Studentconsulting Sweden AB (Publ)
(org.nr 556674-7449) Arbetsplats
StudentConsulting Kontakt
Team Malmö Lager/Produktion malmo.lager.produktion@studentconsulting.com Jobbnummer
9477293