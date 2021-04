Studerande terminalarbetare! - Studentconsulting Sweden AB (Publ) - Lagerjobb i Malmö

Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Lagerjobb / Malmö2021-04-08Är du effektiv och noggrann? Vill du ha ett extrajobb på en terminal/lager i Malmö som du kan kombinera med dina studier? Sök då tjänsten redan idag!Arbetsuppgifterna kommer främst vara av- och pålastning av paket från lastbilar samt sortering av paket.Av- och pålastning av paketSortering av paketTerminalen har öppet dygnet runt men de vanligaste arbetstiderna är mån-fre 08:00-16:45 eller 16:45-20:45. Det finns även nattpass mellan 00:15-08:15.Det är ett krav att du kan jobba minst 2 dagar i veckan utanför dina studier, varvar minst 1 dagpass i veckan. Vi ser nu under högsäsong, nu fram till Januari, att du som sökande kan arbeta minst 3 dagar i veckan. Det är även viktigt att du är flexibel och kan hoppa in med kort varsel.Företaget ligger ute i Toftanäs, Malmö.Tjänsten planeras att starta omgående.Du kommer vara anställd av StudentConsulting men uthyrd till vår kund.2021-04-08Detta söker vi:För att passa för tjänsten krävs att du är punktlig, arbetsvillig och fysiskt uthållig då det förekommer tunga lyft. Vidare krävs det att du har en positiv inställning till arbetet.ArbetsvilligPunktligFysiskt uthålligEffektivFlexibelTycker du att tjänsten passar dig? Sök redan idag då vi arbetar löpande med urval och intervjuer.Sökord: Lager, terminal, extrajobb, student, paketterminalMångfaldigt prisbelönta StudentConsulting är ett av Skandinaviens största och ledande rekryterings- och bemanningsföretag med fokus på studenter, akademiker och yrkesutbildade. Tack vare ett stort nätverk och lång erfarenhet har vi rekryterat över 11 000 personer det senaste året. Vi erbjuder intressanta och utmanande tjänster på både hel- och deltid inom områden som IT, teknik, ekonomi, administration, HR, marknadsföring, kundtjänst, försäljning, industri, produktion, logistik och transport. Hitta din framtid på www.studentconsulting.se Varaktighet, arbetstidStuderande 6 mån eller längreFast lönSista dag att ansöka är 2021-05-07Studentconsulting Sweden AB (Publ)