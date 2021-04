Studerande terminalarbetare natt! - Studentconsulting Sweden AB (Publ) - Lagerjobb i Malmö

Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Lagerjobb / Malmö2021-04-08Är du student och söker extraarbete på natten vid sidan om dina studier? Är du noggrann och trivs bra med ett fartfyllt arbete? Vi söker nu dig som vill arbeta på en brevterminal i Östra Hamnen i Malmö.Dina arbetsuppgifter kommer främst innebära sortering av brev och mindre paket. Det är ett monotont arbete som kräver att man trivs med den typen av arbetsuppgifter. Det finns också en chans att bli upplärd på olika kompetenser och ha olika ansvarsområden efter hand.Arbetstiderna är nattid och är förlagda söndag till torsdag och passen startar runt 01:00-03:00, man slutar för dagen mellan 06:00-08:00, passet sträcker sig oftast mellan 4 timmar och 6 timmar. Du ska kunna arbeta minst 2-3 pass i veckan, även under sommaren.Du kommer i tjänsten vara anställd via StudentConsulting men uthyrd till vår kund.2021-04-08För att vara aktuell för tjänsten krävs att du studerar på minst 50% på gymnasium, komvux eller högskola/universitet.För att passa för tjänsten krävs det att du är effektiv, arbetsvillig och noggrann. Det krävs även att du har en positiv inställning till arbetet och trivs bra med att arbeta under natten. Ibland sker schemaläggning med kort varsel, därför ser vi även gärna att du är flexibel!Då arbetet är förlagd på natten med begränsad kollektivtrafik är det en fördel om du har tillgång till egen bil.Vi jobbar löpande med urval och intervjuer så sök redan idag. Söker gör du via www.studentconsulting.se Sökord: terminal, lager, extrajobb, student, lagerarbeteMångfaldigt prisbelönta StudentConsulting är ett av Skandinaviens största och ledande rekryterings- och bemanningsföretag med fokus på studenter, akademiker och yrkesutbildade. Tack vare ett stort nätverk och lång erfarenhet har vi rekryterat över 11 000 personer det senaste året. Vi erbjuder intressanta och utmanande tjänster på både hel- och deltid inom områden som IT, teknik, ekonomi, administration, HR, marknadsföring, kundtjänst, försäljning, industri, produktion, logistik och transport. Hitta din framtid på www.studentconsulting.se Varaktighet, arbetstidStuderande 6 mån eller längreFast lönSista dag att ansöka är 2021-04-30Studentconsulting Sweden AB (Publ)5678589