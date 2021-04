Studerande sorterare/terminalarbetare! - Studentconsulting Sweden AB (Publ) - Lagerjobb i Malmö

Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Lagerjobb / Malmö2021-04-08Nu söker vi studenter som vill arbeta extra på en brevterminal i malmö med varierade arbetstider. Är noggrann samt trivs med ett fartfyllt arbete? Läs då vidare!Arbetsuppgifterna består främst av att sortera brev där du kommer bli upplärd på en viss kompetens på terminalen. Du kommer arbeta tillsammans med många andra studenter och kollegor!Arbetstiderna kan variera mellan 06:00-12:00, 15:00-21:00, 17:00-22:00 och är under vardagar. Du kommer gå en upplärning för en specifik kompetens där man sorterar brev för att sedan kunna arbeta med detta mer självständigt. I tjänsten är det också viktigt att vara flexibel med kort varsel.Vi kommer ha ett kontinuerligt behov mellan april - september, men det kommer med stor sannolikhet även finnas pass efter september månad. Du ska kunna arbeta minst 2 pass i veckan, även under sommaren, varav minst 1-2 pass på dagtid.Kundföretaget ligger i Östra hamnen i Malmö. Du blir anställd av StudentConsulting och arbetar som konsult till kundföretaget.2021-04-08För att vara aktuell för tjänsten krävs:Student på minst 50% i vår och i höst.Fyllda 18 årDu är flexibel och arbetssamDu kan arbeta minst 2 pass i veckan, dagtid och kvällstid.Personliga egenskaper som krävs är noggrannhet, effektivitet och att kunna följa instruktioner.Tycker du att tjänsten låter intressant? Sök redan idag, vi arbetar löpande med intervjuer och urval då tjänsterna kommer tillsättas i början av april.Sökord: Extrajobb, student, sortering, terminalarbete, lager, produktionMångfaldigt prisbelönta StudentConsulting är ett av Skandinaviens största och ledande rekryterings- och bemanningsföretag med fokus på studenter, akademiker och yrkesutbildade. Tack vare ett stort nätverk och lång erfarenhet har vi rekryterat över 11 000 personer det senaste året. Vi erbjuder intressanta och utmanande tjänster på både hel- och deltid inom områden som IT, teknik, ekonomi, administration, HR, marknadsföring, kundtjänst, försäljning, industri, produktion, logistik och transport. Hitta din framtid på www.studentconsulting.se Varaktighet, arbetstidStuderande 6 mån eller längreFast lönSista dag att ansöka är 2021-05-06Studentconsulting Sweden AB (Publ)5678588