Uniflex Sverige AB / Lagerjobb / Enköping2021-04-122021-04-12Är du studerande eller har en annan sysselsättning på minst 50 % och vill dryga ut kassan lite genom att arbeta på lager? Då har vi det perfekta extrajobbet för dig!Vi söker nu extrapersonal för arbete på ett modernt lager i Enköping. Vår kund är en apotekskedja som har butiker över hela Sverige. Du kommer att arbeta med uppgifter så som orderplock och pack av apoteksartiklar som sedan levereras till privatpersoner och butiker.Arbetstiderna är dagtid, måndag till fredag. I denna tjänst får du möjlighet att själv boka in dig på pass, så att det passar med din andra huvudsakliga sysselsättning. Det finns möjlighet att jobba både hel- och halvdagar. Vi ser att du kan arbeta minst 1-2 dagar i veckan, gärna måndag till onsdag då det är störst behov.Fullständiga gymnasiebetygB-körkort samt tillgång till egen bilGoda kunskaper i svenska språket, både i tal och skriftArbeta kontinuerligt, minst 1-2 gånger per veckaDet är även meriterande om du har:Tidigare erfarenhet av lagerarbeteTruckkort A+BFör att vara aktuell för denna tjänst måste du ha en annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50%, exempelvis studier eller annat arbete. Var noga med att i din ansökan tydliggöra vilken annan typ av sysselsättning du har.Om du bli aktuell för tjänsten kommer vi behöva göra ett utdrag ur belastningsregistret samt genomföra ett drogtest.Till den här tjänsten söker vi dig som är snabb och gillar att arbeta fysiskt. Det är viktigt att du är noggrann då du kommer hantera ordrar och se till så att allt blir rätt. Vi tror att du är en person som har ett öga för detaljer och att du är duktig på att prioritera. För att du ska passa så bra som möjligt till tjänsten är det även av stor vikt att du trivs med att arbeta i ett högt tempo och att du själv tar för dig och visar ett stort engagemang för jobbet.Är du personen vi söker? Tveka inte att skicka in din ansökan redan idag då tjänsten kan bli tillsatt innan sista ansökningsdatum.Vi välkomnar sökande från hela Mälardalen och närliggande områden, t.ex. Västerås, Enköping, Uppsala och Sala m.fl.Du skickar din ansökan via vår hemsida www.uniflex.se Se till att eventuella referenser som finns namngivna i dina ansökningshandlingar har kännedom om att de finns med där och att de eventuellt kommer att bli kontaktade vid en eventuell rekryteringsprocess.Uniflex är ett auktoriserat bemanningsföretag som arbetar med uthyrning och rekrytering. Uniflex finns i Sverige, Norge och Finland. I Sverige är vi drygt 3 000 anställda och finns på ett 40 tal orter. Vi är medlemmar i Almega Kompetensföretagen samt Byggföretagen och har kollektivavtal med LO, Byggnads, Unionen och Akademikerförbunden. Uniflex är kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöcertifierade enligt ISO 9001, ISO 14001 samt ISO 45001.På Uniflex ser vi våra medarbetare som vår viktigaste tillgång och därför erbjuder vi följande:KollektivavtalTjänstepensionFriskvårdsbidrag och andra personalförmånerFörsäkringarMarknadsmässig lönKarriär och utvecklingVi söker ständigt efter nya kollegor som arbetar i enighet med våra värderingar affärsfokus, engagemang, glädje och ansvarstagande.Varaktighet, arbetstidDeltid - Enligt överenskommelse Visstid, mer än 6 månaderFast lönSista dag att ansöka är 2021-05-12Uniflex Sverige AB5686178