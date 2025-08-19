Studerande produktionspersonal sökes omgående!
Scania Bemanning AB / Lagerjobb / Malmö Visa alla lagerjobb i Malmö
2025-08-19
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Scania Bemanning AB i Malmö
, Burlöv
, Lomma
, Vellinge
, Lund
eller i hela Sverige
Vår vision är simpel. Med starka samarbetspartners och en gedigen erfarenhet i branschen arbetar Scania Bemanning mot att bli den mest självklara lokala aktören inom bemanning, rekrytering och konsultation. Arbetsuppgifter Nu söker vi extrapersonal för omgående uppstart till kund inom lagerplock, pack samt produktion för uppdrag i Malmö.
Krav -Annan sysselsättning på 50% eller mer - Tidigare erfarenhet av lagerarbete, produktion, containerlossning och/eller som maskinoperatör - Förstå och göra sig förstådd i det svenska språket - Tillgänglig för arbete minst 3 dagar i veckan - Klara av arbete i högt tempo
Meriterande - B-körkort och tillgång till bil - Truckkort Villkor Start: Omgående Ort: Malmö med omnejd Arbetstider: 7.00-16.00 Omfattning: Deltid Din profil Som person är du handlingskraftig och tycker om ett fysiskt och receptivt arbete. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och inställning. En hög arbetsmoral och viljan att lära sig kommer man långt med. Ansökan Vi träffar kandidater löpande, sök därför tjänsten redan idag med ditt CV och personliga brev. Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Scania Bemanning AB
(org.nr 559375-0358), https://www.scaniabemanning.se/ Arbetsplats
Scania Bemanning x reQruitify Kontakt
Marcus Löwenborg marcus@scaniabemanning.se Jobbnummer
9465850