Studerande kundtjänstmedarbetare sökes till Ryds bilglas i Väste - Studentconsulting Sweden AB (Publ) - Butikssäljarjobb i Västerås

Prenumerera på nya jobb hos Studentconsulting Sweden AB (Publ)

Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Butikssäljarjobb / Västerås2020-03-10Är du studerande och på jakt efter ett givande extraarbete? Värdesätter du bra service och är bra på att lösa problem? Då bör du söka tjänsten som extraarbetande kundtjänstmedarbetare vid Ryds Bilglas i Västerås.Vi på StudentConsulting söker nu flera stycken medarbetare på deltid för vår kund Ryds Bilglas kundtjänst i Västerås.Ryds Bilglas är det marknadsledande bilglasmästeriet i Sverige och grundades redan 1947. Idag finns Ryds bilglas vid över 130 anläggningar runt om i Sverige och har miljontals med reparationer i backspegeln. Kundtjänsten i Västerås tar emot alla kundförfrågningar i Sverige och då det börjar närma sig högtrycksäsong så söker de nu efter förstärkning.I rollen som kundtjänstmedarbetare vid Ryds bilglas så erbjuds du ett bra deltidsarbete och deltagande i ett team med stark gemenskap och kompetens inom sitt område.Dina arbetsuppgifter kommer huvudsakligen gå ut på att ta emot samtal från kunder som önskar byta eller laga sina bilglas.Andra vanligt förekommande arbetsuppgifter är:Kontakta verkstäder.Kontrollera försäkringar och kontakta försäkringsbolag.Svara på mail i den gemensamma inkorgen.Utföra kundundersökningar och andra kundtjänstgöromål.Uppdraget är planerat att starta i slutet av februari och 6 månader framåt med chans till förlängning.Arbetspassen är varierande dagar med start mellan 07.00 - 8.30 till 17.30. Då det finns som störst behov av stöttning på måndagar och tisdagar så ser vi att du oftast kan arbeta dessa dagar.Detta är ett bemanningsuppdrag där du är anställd av oss på StudentConsulting och bokas in på jobb efter Ryds bilglas personalbehov. Behovet är vanligtvis störst på måndagar och tisdagar. Det kan även förekomma bokningar med kortare varsel vid exempelvis sjukdom eller arbetstoppar, vi ser därför gärna att du är flexibel i din tillgänglighet.2020-03-10Då arbetet främst berör kontakt med kunder och verkstäder så bör du vara relationsskapande, strukturerad och noggrann. Eftersom arbetet tidvis kan vara stressigt så bör du fungera bra under stressade situationer. Vidare så är du serviceinriktad, punktlig och har lätt att skapa förtroende med kunder och kollegor.För att vara aktuell för uppdraget krävs att du:Är studerande eller har en annan huvudsaklig sysselsättning om minst 50 procent.Har fullständig gymnasieutbildning.Har goda kunskaper i Svenska och Engelska i tal och skrift.Grundläggande datavana.Meriterande för tjänsten är om du har:Grundläggande bilkunskaper och bilintresse.Tidigare arbetserfarenhet av service- eller säljyrke.Tidigare arbetserfarenhet av kundtjänst.För denna tjänst så tillämpar vi löpande urval och intervjuer, det innebär att tjänsterna kan komma att vara tillsatta innan sista ansökningsdag. Så vänta inte med din ansökan!Mångfaldigt prisbelönta StudentConsulting är ett av Skandinaviens största och ledande rekryterings- och bemanningsföretag med fokus på studenter, akademiker och yrkesutbildade. Tack vare ett stort nätverk och lång erfarenhet har vi rekryterat över 11 000 personer det senaste året. Vi erbjuder intressanta och utmanande tjänster på både hel- och deltid inom områden som IT, teknik, ekonomi, administration, HR, marknadsföring, kundtjänst, försäljning, industri, produktion, logistik och transport. Hitta din framtid på www.studentconsulting.se Varaktighet, arbetstidStuderande 6 mån eller längreFast lönSista dag att ansöka är 2020-03-30Studentconsulting Sweden AB (Publ)5141349