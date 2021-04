Studerande kundtjänstmedarbetare sökes till FTI! - Studentconsulting Sweden AB (Publ) - Butikssäljarjobb i Solna

Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Butikssäljarjobb / Solna2021-04-15Är du intresserad av miljöfrågor och vill arbeta extra som kundtjänstmedarbetare inom återvinningsbranschen för att bidra till att fler förpackningar och tidningar samlas in och kan bli nya produkter? Då har vi uppdraget för dig!Vår kund Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) driver insamlingssystem för att Sveriges förpackningar och tidningar ska återvinnas i så hög grad som möjligt. Sverige är ett av världens främsta länder när det gäller återvinning och FTI jobbar för att det ska fortsätta vara så. De vill att återvinning ska vara enkelt och ge stor miljönytta. FTI ägs till lika stora delar av de fyra materialbolagen Returkartong, Svensk plaståtervinning, Svenska Metallkretsen, och Svensk Glasåtervinning vilket ger dem möjlighet att arbeta med alla delar av återvinningskedjan för att skapa cirkulära materialflöden. FTI har cirka 10 000 anslutna producenter och driver aktivt utvecklingen av mer återvinningsbara förpackningar.Nu söker FTI två studerande kundtjänstmedarbetare som kommer att ingå i ett team med fem medarbetare inom FTI:s kommunikationsavdelning och arbeta under sommaren 2021. Du är på många sätt ansiktet utåt för FTI vilket gör detta till en viktig roll för organisationen. Dina arbetsuppgifter kommer att bestå av följande arbetsuppgifter:Ta emot och svara på inkommande samtal och mejl från konsumenter samt frågor som inkommer via FacebookRapportera behov av städning och tömning i det interna systemetGöra utskick till förskolor och entreprenörerAdministrativt arbeteFör att vara aktuell för denna tjänst är du som söker tillgänglig att arbeta på heltid under v.29 - 34 samt för en introduktionsvecka i juni, deltid under hösten och julperioden 2021/2022. Detta är ett konsultuppdrag med beräknad uppstart v.29 vilket innebär att du kommer att vara anställd av StudentConsulting och arbeta som konsult hos FTI. För denna tjänst gäller hemarbete på distans under kontorstider 08.00 - 17.00. Vid uppstart ges en introduktion.2021-04-15Vi söker dig som är pågående student eller har en annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50 % som löper minst 1 år till. För denna tjänst söker vi dig som trivs i en serviceinriktad roll med inslag av administration. Vi ser det som meriterande om du har tidigare erfarenhet som kundtjänstmedarbetare alternativt telefonförsäljning eller administratör. Vi förutsätter att du har goda kunskaper i Officepaketet och en god datavana.Du som söker är serviceinriktad då du trivs att arbeta med att skapa nöjda kunder samt har en god förmåga att uttrycka dig professionellt i tal och skrift. Som person ser vi att du har ett intresse för miljö samt att du är flexibel, strukturerad och kommunikativ. För denna tjänst läggs stor vikt på personlig lämplighet.Låter det här som en tjänst för dig? Välkommen in med din ansökan då urval och intervjuer sker löpande.Mångfaldigt prisbelönta StudentConsulting är ett av Skandinaviens största och ledande rekryterings- och bemanningsföretag med fokus på studenter, akademiker och yrkesutbildade. Tack vare ett stort nätverk och lång erfarenhet har vi rekryterat över 11 000 personer det senaste året. Vi erbjuder intressanta och utmanande tjänster på både hel- och deltid inom områden som IT, teknik, ekonomi, administration, HR, marknadsföring, kundtjänst, försäljning, industri, produktion, logistik och transport. Hitta din framtid på www.studentconsulting.se Varaktighet, arbetstidStuderande 6 mån eller längreFast lönSista dag att ansöka är 2021-05-24Studentconsulting Sweden AB (Publ)5693852