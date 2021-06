Studerande kundservicemedarbetare till Conrad Elektronik sökes! - Studentconsulting Sweden AB (Publ) - Butikssäljarjobb i Malmö

Trivs du med ett kundfokuserat arbete och söker extrajobb bredvid studierna? Då har vi tjänsten för dig!Conrad Elektronik är ett dotterbolag till Conrad Electronic, ett tyskt familjeägt företag, som erbjuder produkter inom teknik och elektronik och är verksamma inom e-handeln. På deras kontor i Västra hamnen jobbar ett team inom kundservice, försäljning och administration.Arbetet som kundservicemedarbetare kommer innebära att främst besvara inkommande mejl från kunder i Sverige och i Danmark, både företag och privat. Det är en bred variation av ärenden och det kan röra allt ifrån produktspecifika frågor till frågor rörande exempelvis fakturor, leveranser och reklamationer. Rollen innefattar även en del administrativt arbete kopplat till de olika ärendena i företagets ärendehanteringssystem.Du bör vara tillgänglig för arbete minst 16h/veckan. Tiderna är flexibla och du kan till stor del planera arbetstiderna själv. Det brukar dock vara ett extra stort behov på måndagar och onsdagar så det är till en stor fördel om du kan vara tillgänglig dessa dagar. Arbetstiderna är sedvanliga kontorstider måndag-fredag. Vi ser också att du som söker är tillgänglig för arbete kring Black Friday och upp emot heltid under jul och nyår. Planerad start är i början på augusti men kan komma att bli tidigare så det är viktigt att du som söker är tillgänglig omgående.Du kommer att erbjudas en gedigen introduktion och handledning inför arbetet men förväntas därefter jobba självständigt med arbetsuppgifterna.Du kommer att vara anställd av StudentConsulting och uthyrd till vår kund under uppdragsperioden.2021-06-30Detta söker viVi söker dig somstuderar och har minst 1,5 år kvar av studiernaär noggrann, självgående och ansvarstagande.har god datorvana och tekniskt intresse.Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av kundservice och administration men viktigast av allt är att du som söker besitter ett stort engagemang! Du ska behärska svenska i både tal och skrift och meriterande för denna roll är om du även är flytande i danska. Har du tidigare jobbat i ärendesystemet Zendesk så är det också ett plus!Vi jobbar löpande med urval och intervjuer. Sök därför tjänsten redan idag!