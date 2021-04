Studerande Ekonomiassistent sökes till Sveaskog i centrala Stock - Studentconsulting Sweden AB (Publ) - Ekonomiassistentjobb i Stockholm

Vill du komplettera dina ekonomistudier med ett värdefullt sommarjobb? Är du en självgående och snabblärd person med en hög arbetsmoral? Då har vi rätt tjänst för just dig!Sveaskog är Sveriges största skogsägare - de äger 14 procent av Sveriges skogsmark och har i medeltal 827 medarbetare verksamma runt om i landet. Svenska staten är deras ägare. Sveaskog bildades 1999, uppdraget är förvaltning och skogsproduktion. Läs gärna mer om bolaget på deras hemsida, https://www.sveaskog.se/. För vår kunds räkning söker vi just nu en studerande Ekonomiassistent som kommer stötta upp deras ekonomiavdelning under sommarperioden. I tjänsten hanterar du deras gemensamma mailinkorg med inkommande ärenden samt svara i telefon gällande deras kund- och leverantörsreskontra. Dina arbetsuppgifter kommer bland annat att innefatta följande:Hantera leverantörsbetalningarRegistrera kundinbetalningarManuella betalningarFakturahanteringPosthanteringFilinläsningarEnklare bokföringDu kommer att vara anställd av oss på StudentConsulting men arbeta hos vår kund med kontor i centrala Stockholm. På grund av rådande situation sker en hel del av arbetat på distans. Arbetstiderna är kontorstider och du förväntas vara tillgänglig på heltid från och med vecka 25-34. Har du några ytterligare funderingar gällande tjänsten är du varmt välkommen att höra av dig till Elin, ansvarig rekryterare på elin.radgren@studentconsulting.com 2021-04-14För att vara aktuell för tjänsten krävs det att du studerar en eftergymnasial utbildning inom ekonomi. Du har goda kunskaper inom Officepaketet. Det är meriterande om du har arbetat med likande arbetsuppgifter sedan tidigare. Som person är du utåtriktad och serviceminded gentemot både externa och interna kontakter. Du är öppen för nya uppgifter och arbetar prestigelöst. Vi ser gärna att du är snabblärd och självständig. Tjänsten kräver att du är flytande i tal och skrift i svenska samt har grundläggande kunskaper i engelska.Passar denna rollbeskrivning in på dig? Ansök redan idag! Urval sker löpande.Mångfaldigt prisbelönta StudentConsulting är ett av Skandinaviens största och ledande rekryterings- och bemanningsföretag med fokus på studenter, akademiker och yrkesutbildade. Tack vare ett stort nätverk och lång erfarenhet har vi rekryterat över 11 000 personer det senaste året. Vi erbjuder intressanta och utmanande tjänster på både hel- och deltid inom områden som IT, teknik, ekonomi, administration, HR, marknadsföring, kundtjänst, försäljning, industri, produktion, logistik och transport. Hitta din framtid på www.studentconsulting.se Varaktighet, arbetstidStuderande 11 dagar - 3 månFast lön