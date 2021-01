Studentvärd - Hyresbostäder i Norrköping AB - Receptionistjobb i Norrköping

Hyresbostäder i Norrköping AB / Receptionistjobb / Norrköping2021-01-22Tillsammans utvecklar vi Norrköping - vill du vara med?Om du tror att ansvar, frihet och delaktighet är viktiga byggstenar för ett roligt och utvecklande jobb kommer du antagligen trivas hos oss. Vi vill att du ska känna dig som hemma - även när du är på jobbet.På Hyresbostäder får du möjligheten att styra ditt arbete och friheten att själv föreslå bästa lösningen på utmaningar. Med kunden i ständigt fokus jobbar vi tillsammans med målet att erbjuda bästa möjliga service i varje möte. Vi tror på att prestation mäts bäst i kvalitet. Därför driver vi flera spännande projekt för att utveckla Norrköping, förutom vår traditionella verksamhet. www.hyresbostader.se 2021-01-22Studentbo är den del av Hyresbostäder som hanterar alla våra studentbostäder (ca 900st lägenheter/korridorsrum). Som Studentvärd arbetar du med varierande administrativa arbetsuppgifter i en stundtals intensiv miljö. Att hantera en stor mängd kundkontakt via telefon, mail och via besök ingår i det dagliga arbetet. Det är ditt ansvar att kunna leverera tydliga och korrekta svar till våra nuvarande och blivande hyresgäster.I denna roll kommer du följa våra hyresgäster från att de söker lägenhet till att de bor hos oss. Då rollen är en kombination av kundkontakt och administrativa uppgifter, är det viktigt att du känner dig bekväm med kundkontakt samt med noggrant arbete i våra administrativa system.Vi söker någon som kan:Arbeta som vikarie för vår kollega som är föräldraledig från mitten av juni t.o.m. sista oktober. Under "högsäsong" (juni, juli och augusti) förväntas du kunna jobba hela perioden (måndag-fredag).Arbeta "vid behov" och ställa upp med kort varsel när det behövs vid sjukfrånvaro/semester etc. hos ordinarie personal. Gäller från 1 mars och fram till sommaren, samt efter oktober.Vi söker dig som ...För att lyckas i rollen söker vi dig som gillar att arbeta i ett högt tempo med varierande arbetsuppgifter, du gillar att lösa problem som dyker upp och är inte rädd för att hugga i där det behövs.Du har som har lägst gymnasiekompetens och gärna tidigare erfarenhet av kundservice och administrativa arbetsuppgifter. Har du själv bott i studentboende är detta ett plus. Vi ser att du har en stark administrativ förmåga och vana att hantera olika datasystem. Som person förmedlar du lugn och trygghet även när det är högt tempo och bemöter alla kunder och eventuella problem med en positiv inställning. Vidare förutsätter vi att du är prestigelös, självgående, ansvarsfull och noggrannAtt behärska svenska och engelska i tal och skrift är en förutsättning för tjänsten. Du får gärna kunna fler språk och ha erfarenheter av olika kulturella/etniska skillnader.Låter det intressant? Vänta inte med att skicka in din ansökan, men allra senast vill vi ha den 14:e februari.Vill du veta mer är du välkommen att höra av dig till Nicola Westerberg, tel 011-21 15 61.Varmt välkommen till Hyresbostäder Du är hemma!Varaktighet, arbetstidDeltid/ Ej specificeratIndividuell lönesättningSista dag att ansöka är 2021-02-14Hyresbostäder i Norrköping AB5537357