Studentmedhjälpare inom systemutveckling och systemadministration Linux 30%
Om jobbet
För att säkerställa funktion och kvalitet i Linköpings universitets (LiU:s) utvecklar vi löpande våra lärmiljöer.
I rollen som studentmedhjälpare hos Digitala resursenheten arbetar du med utveckling och underhåll av tekniska miljöer. Dina arbetsuppgifter kan bland annat innefatta allt från utveckling av våra system till att paketera mjukvara för kurser.
Arbetet innebär mycket egenansvar och genomförs i samarbete med våra systemadministratörer på Digitala resurser. Du kommer få erfarenhet av och insyn i hantering av system på en professionell nivå och möjlighet att utveckla lösningar för hela universitetet. Arbetat utförs främst i Linuxmiljöer, andra miljöer förekommer.
Arbetstiden är flexibel, viss del behöver ske under kontorstid.
Om dig
Vi söker dig som trivs i kontakten med andra studenter och själv studerar på ett utbildningsprogram vid Linköpings universitet. Du är noggrann, självgående och har god samarbetsförmåga. Du kan obehindrat uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska.
Vi vill att du har:
God erfarenhet av Linux-system
God kunskap i något vanligt programmeringsspråk som C, C++, Java, C#, Python eller Javascript.
God erfarenhet av Git eller liknande verktyg för versionshantering.
Mycket god förståelse av svenska och engelska, både i tal och skrift.
Erfarenhet av Puppet/Ansible för managering av klienter i en företagsmiljö.
Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av:
SQL-Databaser
Mjukvarudesign
Webbutveckling
Din framtida arbetsplats
Du kommer arbeta hos Digitala resurser på Digitaliseringsavdelningen, som ansvarar bland annat för våra digitala lärmiljöer på Linköpings universitets olika campus. Studenter är LiU:s viktigaste resurs och du kommer vara del av ett team av studenter som under handledning arbetar med att underhålla, förbättra och skapa inspirerande digitala studiemiljöer.
Läs mer om vår verksamhet här: https://liu.se/organisation/liu/uf/digit
Anställningens omfattning
Tillsvidareanställning 30%,
En anställning.
Placeringen är på Campus Valla

Publiceringsdatum: 2026-04-12

Tillträde
Enligt överenskommelse.Ersättning
Lön enligt överenskommelse.Facklig kontakt
Information om fackliga kontaktpersoner, se https://liu.se/jobba-pa-liu/hjalp-for-sokande.Så ansöker du
Välkommen att skicka in din ansökan med CV och personligt brev senast den 20 april. Du söker denna anställning genom att klicka på knappen "Ansök" här nedan. Ansökan som inkommer efter sista ansökningsdag kommer inte att beaktas. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-20

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Job-121084".

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare: Linköpings Universitet
(org.nr 202100-3096), https://liu.se/
Campus Valla (visa karta
)
581 83 LINKÖPING Kontakt
Karin Jarheden karin.jarheden@liu.se
9848924