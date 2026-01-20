Studentmedarbetare till sociala medier
2026-01-20
Är du intresserad av sociala medier och är en duktig innehållsskapare? Vi söker nu efter kreativa studenter som kan skapa innehåll i syfte att inspirera blivande studenter till universitetets utbildningar inom teknik och naturvetenskap på @uppsalastudent_teknat på Instagram och Tiktok.
Som studentmedarbetare arbetar du tillsammans med andra studenter för att framföra studentperspektivet på vår Instagram och Tiktok som riktar sig till blivande studenter. Vi vill att du känner dig fri att skapa det innehåll som du själv hade velat se som en nyfiken framtida sökande till våra utbildningar.Publiceringsdatum2026-01-20Dina arbetsuppgifter
Du kommer att skapa, anpassa och redigera innehåll för kanalerna. Rollen kräver att du redan är väl insatt i Instagram och Tiktok och dess funktioner - exempelvis att du har koll på trendande innehåll, hur man redigerar reels, och tycker om att vara aktiv på sociala medier. Du kommer tillhöra ett team som består av studenter från olika program, samt kommunikatörer från Uppsala universitet som kommer arbetsleda och stötta under arbetets gång.
Uppdraget gäller för en termin med möjlighet till förlängning.
Kvalifikationskrav
- Du ska vara registrerad på ett av Tekniskt naturvetenskapliga fakultetens program på grundnivå eller
avancerad nivå under terminen VT2026.
- Du pratar, förstår och skriver obehindrat på svenska.
- Du måste vara student på plats på campus i Uppsala eller i Visby.
- Arbetsprov måste skapas och skickas in enligt instruktioner nedan
Stor vikt kommer läggas vid bedömning av arbetsprovet, utifrån faktorer som kreativitet, skrivande, samt målgruppsanpassning.
Önskvärt/meriterande
- - Förmåga att arbeta självständigt och organiserat.
- - Tidigare erfarenhet av arbete i sociala medier
Arbetsprov
För att få en känsla kring din stil och ditt arbete behöver du skicka in en egengjord reel enligt något av
följande tema:
- Tips för dig som precis blivit antagen
- Tips på bästa matlådan
- Tips på bästa pluggplatserna
Du skriver in en länk till din reel i ansökan, alternativt skickar din reel till event-teknat@uu.se
. Om filen är för stor kan du skicka den via en överföringstjänst. Skriv även gärna ditt användarnamn på Instagram/Tiktok i samband med att du söker tjänsten.
Om anställningen
Anställningen är tidsbegränsad enligt HF 5 kap § 12. Du anställs vid varje enskilt uppdrag och får ekonomisk ersättning per uppdrag. Sammanlagt förväntas du lägga i snitt 5-10h i månaden. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala/Visby
Upplysningar om anställningarna lämnas av: Elin Eriksson, elin.c.eriksson@uu.se
Välkommen med din ansökan senast den 3 februari 2026, UFV-PA 2026/122.
