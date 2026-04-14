Studentmedarbetare till Frideborgs skyddade boende
Norrköpings kommun / Behandlingsassistentjobb / Norrköping Visa alla behandlingsassistentjobb i Norrköping
2026-04-14
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Katrineholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Norrköpings kommun i Norrköping
, Söderköping
, Linköping
, Åtvidaberg
, Motala
eller i hela Sverige
Vill du ha ett arbete där du bidrar till en positiv skillnad för våldsutsatta kvinnor och barn? Bli studentmedarbetare på Frideborgs skyddade boende!
Vilka är vi?
Frideborg är en del av socialkontoret som arbetar med våld i nära relationer. Frideborg består idag av ett skyddat boende för kvinnor och deras barn, samt en öppen verksamhet med behandlingsdel där vi erbjuder samtalsstöd till personer som lever/levt med våld i nära relation. Dessa tjänster är förlagd på det skyddade boendet.
På enheten erbjuder vi stöd samt jourboende för våldsutsatta kvinnor och barn. Stödet präglas av den akuta situationen som kvinnan och barnen befinner sig i. Enheten arbetar med ett tydligt barnrättsperspektiv och vi har tydliga mål och metoder för verksamheten samt arbetar med systematisk uppföljning.
På boendet är vi för närvarande 6 medarbetare och vi har ett nära samarbete med Frideborgs övriga delar, socialkontorets myndighetsövning samt föreningen Kvinnojouren.
2024 infördes en lag för att stärka barns rättigheter på skyddat boenden. Barn som följer med en vårdnadshavare till ett skyddat boende ska bedömas och beviljas med individuellt beslut. Socialnämnden har som ansvar att se till att barnets behov av stöd och hjälpinsatser tillgodoses. Med anledning av det har vi både utökat personalgruppen samt förändrat bemanningen i boendet.
Vi söker nu två studentmedarbetare som komplement till vårt gäng. Dina arbetsuppgifter är att stödja både barn och vuxna. Publiceringsdatum2026-04-14Arbetsuppgifter
Du blir del av en välfungerande arbetsgrupp med goda kompetenser. Gruppen har ett starkt engagemang och driv för att skapa de bästa möjliga förutsättningar för de kvinnor och barn som bor hos oss.
Du arbetar varannan helg tillsammans med en ordinarie personal. Tillsammans erbjuder ni stöd till de barn och vuxna som är i boendet utifrån deras individuella behov, både praktiskt och socialt.
Du är med och har pedagogiska aktiviteter med barn och ungdomar och tar ansvar för att deras rättigheter i boendet tas tillvara. Du ger även stöd till de vuxna som vistas i boendet.
Då arbetet är förlagt på ett boende består dina arbetsuppgifter även av praktiska sysslor som krävs för att enheten ska vara välfungerande.
På Frideborg arbetar vi efter tydliga strukturer och vi dokumenterar kontinuerligt.
Vem är du?
Vi söker två studentmedarbetare som utbildar sig till socionomer, beteendevetare, fritidspedagoger eller förskollärare. Utifrån målgruppen och dess behov ser vi att du är en kvinnlig medarbetare.
Vi ser att du har erfarenhet av arbete i människovårdande yrken. För att på bästa sätt kunna vara ett stöd för barnen i vår verksamhet är det meriterande om du har tidigare erfarenhet av att möta och stödja barn som upplevt svåra situationer.
Som person är du flexibel, har lätt för att samarbeta med andra och har en hög personlig mognad. Din empatiska förmåga är stark och du jobbar med att bygga förtroendeingivande relationer utan att ta över den andra personens känslor.
En stor del av arbetet hos oss handlar om att arbeta med att stärka och motivera, att ha tilltro på individens egen förmåga och uppmuntra till positiva och många gånger livsavgörande förändringar.
Utöver det har du god dokumentationsvana, har goda kunskaper i svenska språket både i tal och skrift samt B-körkort.
För dessa tjänster kommer vi begära utdrag ur belastningsregistret.
Varmt välkommen med din ansökan!
Information om tjänsten
Antal lediga tjänster: 2
Anställningsform: Särskild visstidsanställning
Längd på anställning: 1 september 2026 till 31 maj 2027
Tillträdesdatum: 1 september
Arbetstid: Varannan helg, 20 timmar
Möjlighet till distansarbete: Nej
Sista ansökningsdatum: 14 maj, intervjuer kan äga löpande rum under ansökningstiden
Kontakt: Enhetschef Maja Höjer, 011-15 79 07, maja.hojer@norrkoping.se
Övrig information: Vi har valt att ta bort det personliga brevet, och ersätta det med urvalsfrågor relevanta för tjänsten. Det gör det lättare att göra en objektiv bedömning av din kompetens. Du skickar in ditt CV som vanligt.
Registerutdrag: För tjänster inom äldreomsorg, verksamhet för personer med funktionsnedsättning samt verksamhet för barn och ungdomar, ingår kontroll av registerutdrag som en del av rekryteringsprocessen.
KÄNSLAN AV ATT BIDRA. MÖJLIGHETEN ATT PÅVERKA
Att arbeta i Norrköpings kommun betyder att du är med och skapar välfärden. Våra 11 000 medarbetare bidrar och gör skillnad. Varje dag. Vi erbjuder en kreativ och dynamisk arbetsplats för nyfikna och öppna människor som vill ha mer än ett jobb. Tillsammans skapar vi Norrköpings framtid.
Vi söker dig som har kompetens att bidra till våra verksamheter oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.
När du söker jobb hos oss i Norrköpings kommun använder du dig av vårt rekryteringsverktyg. Du påbörjar din ansökan genom att klicka på ansök längst ner i annonsen. Du som har skyddade personuppgifter ska inte skicka in din ansökan via vår hemsida. Ta en direktkontakt med rekryterande chef alternativt rekryteringsspecialist för att diskutera hur du bäst ansöker utifrån ditt skyddsbehov. Kontaktuppgifter finner du i annonsen.
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
individuell
Sista dag att ansöka är 2026-05-15
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Norrköpings kommun
(org.nr 212000-0456), http://www.norrkoping.se
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9852063