Studenter sökes till kvällsarbete på en välkänd terminal!
Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Lagerjobb / Burlöv Visa alla lagerjobb i Burlöv
2025-10-29
, Lomma
, Malmö
, Staffanstorp
, Lund
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Studentconsulting Sweden AB (Publ) i Burlöv
, Lomma
, Malmö
, Staffanstorp
, Lund
eller i hela Sverige
Är du ute efter ett extraarbete vid sidan av dina studier vill jobba extra på en av Sveriges största terminaler under terminerna och sommar? Trivs du med att arbeta med kroppen och i högt tempo? Då har vi tjänsten för dig!
Just nu söker vi efter studenter som är ute efter ett spännande extrajobb. Arbetet är inom en av Sveriges största terminaler och ligger i Arlöv.Publiceringsdatum2025-10-29Dina arbetsuppgifter
Vanliga arbetsuppgifter kommer mesta dels bestå utav att hantera och sortera både gods och paket. Utöver dessa arbetsuppgifter kan det även förekomma administrativa arbetsuppgifter i from av registrering och scanning i kundens system.
Arbetstiderna kommer vara förlagda på vardagskvällar; 17.00-22.00. Vi ser att du ska kunna jobba MINST 3 kvällar i veckan för att vara aktuell till tjänsten.
DETTA SÖKER VIKvalifikationer
• Att du är studerande/ Har en annan sysselsättning på minst 50% på en CSN-berättigad utbildning
• Att du kan prata flytande svenska
• Trivs i ett fysiskt påfrestande och monotont arbete
• Kan jobba minst 3 vardagskvällar i veckan
Vi ser gärna att du som söker tidigare har jobbat som terminalarbete eller på ett lager. Det är inget krav men vi ser det som ett plus. Som person är du någon som trivs med att arbeta med kroppen och att du gillar att arbeta i högt tempo. Vi ser gärna att du har en positiv inställning och att du kan arbeta bra både i grupp men även självständigt. Arbetet ställer även krav på stresstålighet och att du är motiverad till att jobba snabbt och effektivt. Du är noggrann, flexibel och trivs att jobba i ett härligt arbetslag!
Avdelningen som du kommer arbeta på är säkerhetsklassad vilket innebär att du kommer genomgå en säkerhetsprövning i och med en anställning. Det innebär att du ska kunna redogöra för vad du har gjort de senaste 5 åren samt ha ett tillhörande intyg på dina sysselsättningar (t.ex. arbetsgivarintyg eller studieintyg.) under dessa år. Du kommer även genomgå en säkerhetsprövningsintervju samt en bakgrundskontroll som utförs av transportstyrelsen.
Du kommer att vara anställd av StudentConsulting och uthyrd till vår kund.
Låter detta som en tjänst för dig? Sök redan idag då vi rekryterar löpande! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Studentconsulting Sweden AB (Publ)
(org.nr 556674-7449), https://www.studentconsulting.com
Flansbjersvägen 14-16 (visa karta
)
232 91 ARLÖV Arbetsplats
StudentConsulting Kontakt
Johanna Hall malmo.lager.produktion@studentconsulting.com Jobbnummer
9580522