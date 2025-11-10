Studenter sökes för nattarbete på terminal i Fosie!
Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Lagerjobb / Malmö Visa alla lagerjobb i Malmö
2025-11-10
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Studentconsulting Sweden AB (Publ) i Malmö
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige
Är du student med spring i benen och gillar att jobba i ett tempo där minuterna flyger förbi? Trivs du när laget går före jaget? Då har vi extrajobbet för dig, nattpass på en stor och välkänd terminal i Fosie Malmö.
Du blir en viktig kugge i paketflödet och dina arbetsuppgifter kommer vara:
• Pakethantering & sortering av gods och paket
• Scanning och registrering av paketen.
Detta jobb är perfekt för dig som tycker att du är en nattuggla. Våra vanligaste pass är:
23:00-07:30
00:00-07:30
03:30-07:30 (obs! kollektivtrafik funkar inte till 03:30, du behöver därför kunna planera egen transport.
Vi schemalägger både i förväg och med kortare varsel, så flexibilitet är guld. Bonus: Runt Black Friday och under december månad finns ofta extra många pass för dig som vill jobba mer och samtidigt förstärka studentbudgeten.
DETTA SÖKER VI
Vi tror att du som säker är:
• Inte rädd för att ta i, arbetet är fysiskt och kan vara monotont ibland.
• Prestigelös lagspelare som trivs när alla drar åt samma håll
• Stresstålig, snabb och noggrann - du gillar när det går undan men håller kvalitet
• Erfarenhet från terminal/lager är meriterande men inget krav. Rätt inställning slår allt.
För att vara aktuell för tjänsten behöver du vara:
• Universitets- eller högskolestudent med minst 1 år kvar av studierna
• Tillgänglig minst 2 pass/vecka och gärna intresserad av att jobba mer under november/december
• Ser långsiktigt på extrajobbet
Låter det som du? Toppen! Sök omgående. Vi jobbar med löpande urval och intervjuer, först in, först på plan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Studentconsulting Sweden AB (Publ)
(org.nr 556674-7449), https://www.studentconsulting.com
Kantyxegatan16 (visa karta
)
213 76 MALMÖ Arbetsplats
StudentConsulting Kontakt
Charlotte Säfström malmo.lager.produktion@studentconsulting.com Jobbnummer
9597928