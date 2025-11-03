Studenter med truckkort sökes till terminal i Årstaberg!
Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Lagerjobb / Stockholm Visa alla lagerjobb i Stockholm
2025-11-03
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Studentconsulting Sweden AB (Publ) i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Huddinge
eller i hela Sverige
För den här tjänsten söker vi dig som är studerande eller har ett arbete på minst 50% samt ha truckkort med behörighet A1-4 samt B1. Du ska vara noggrann, flexibel och arbetsvillig - stämmer detta in på dig kan du vara den vi söker!
I rollen som terminalarbetare kommer du utföra varierade arbetsuppgifter på terminalen. Du kommer jobba med att plocka både stora och små paket, köra truck och pallhantering. I terminalen kommer du kunna jobba på alla delar i ledet och därför är det viktigt att du är noggrann och har en god översiktsförmåga.
Arbetspassen är förlagda måndag till fredag, kvällstid, ca kl.17:00-22
Ta tillfället och sök direkt! I det här uppdraget kommer du få möjlighet att jobba inom ett mycket välkänt företag tillsammans med drivna och engagerade kollegor!
DETTA SÖKER VI
För att passa i den här rollen bör du uppfylla följande krav:
• Du har ett annat arbete eller studier på minst 50% och kunna visa intyg på det.
• Truckkort A1-4 + B1
• God fysisk form då det kan förekomma tunga lyft.
• Flexibilitet att arbeta alla tider på dygnet
• Godkänt belastningsregister
Vi söker dig som är social och framåt, noggrann, flexibel, stark och arbetsvillig. Du tycker om att arbeta självständigt samt tar eget ansvar i ditt arbete.
Vi kommer att begära polisregisterutdrag som en del av processen.
Låter tjänsten intressant? Sök redan idag! Intervjuer och urval sker löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Studentconsulting Sweden AB (Publ)
(org.nr 556674-7449), https://www.studentconsulting.com
Byängsgränd 5 (visa karta
)
120 40 STOCKHOLM Arbetsplats
StudentConsulting Kontakt
Sanne Thörnberg sanne.thornberg@studentconsulting.com Jobbnummer
9586756