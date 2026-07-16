Studenter inom Logistik sökes som timvikarier till Trafikstyrning
ICA Sverige AB (Helsingborg) / Administratörsjobb / Helsingborg Visa alla administratörsjobb i Helsingborg
2026-07-16
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Vill du kombinera dina studier inom logistik med ett relevant och utvecklande extrajobb? Hos oss på ICA Sverige i Helsingborg får du arbeta i ett av naven i vårt logistikflöde och bidra till varuförsörjningen av ca 700 ICA-butiker i Syd/Väst.
Vi söker nu timvikarier till Trafikstyrningen – en perfekt möjlighet för dig som studerar logistik och vill få praktisk erfarenhet vid sidan av studierna.
Om rollen
Som timvikarie på Trafikstyrningen är du en del av vår dygnetruntverksamhet där du stöttar i att styra och koordinera trafikflödet till och från vår lagerenhet i Helsingborg.
Du arbetar vid behov – exempelvis kvällar, helger och under lov – och får en roll som passar bra att kombinera med studier.
I rollen ingår bland annat:
Trafikstyrning av inkommande och avgående fordon
Operativ planering av inleveranser
Administrativa uppgifter kopplade till transport- och trafikflöden
Daglig kommunikation med interna funktioner, transportörer och speditörer
Vi söker dig som
Studerar på universitet/högskola inom logistik eller supply chain
Vill arbeta extra vid sidan av dina studier
Har god datorvana och är bekväm med att arbeta i olika system
Talar och skriver svenska och engelska obehindrat
Är kommunikativ och handlingskraftig
Därför ska du välja ICA
Hos oss får du en unik möjlighet att kombinera teori från dina studier med praktisk erfarenhet i en komplex logistikmiljö. Du får insyn i hur stora transportflöden planeras och styrs i realtid – kunskap som är mycket värdefull i din framtida karriär.
Vi erbjuder en flexibel arbetsplats där du får utvecklas, ta ansvar och bli en del av en viktig funktion i vår verksamhet.Publiceringsdatum2026-07-16Övrig information
Timanställning vid behov
Arbetstider: Primärt dag, kväll och helg. Nattarbete kan förekomma.
Placeringsort: Helsingborg, endast arbete på plats
Vad händer nu?
Välkommen med din ansökan, dock senast 29/7. Urval görs löpande. Observera att vi ej tar emot ansökningar via mejl. Tillträde augusti/september enligt överenskommelse.
Vid frågor kring tjänsten kontakta rekryterande chef Adrian Mårtensson på adrian.martensson@ica.se
ICA ska spegla våra kunder och samhället, vi strävar därför efter att anställa människor med olika bakgrund, kompetens, kunskap och erfarenhet. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Ica Sverige AB
(org.nr 556021-0261)
Långebergavägen 100 (visa karta
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256 69 HELSINGBORG Arbetsplats
ICA Sverige AB (Helsingborg) Jobbnummer
10004236