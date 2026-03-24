Studenter för extra och sommarjobb
Nu söker vi dig som är student som vill arbeta extra vid behov under våren samt sommarmånaderna hos våra kunder i Karlstad.
För att kunna arbeta hos oss behöver du vara 18-år fyllda.
Vem söker vi?
Vi söker dig som har ett genuint intresse av att arbeta i en roll där du stödjer en annan person i deras vardag.
Du följer rutiner och tar ansvar för att arbetet blir gjort på ett bra sätt. Du klarar av att hjälpa till kring personlig och medicinsk omvårdnad då det ingår i arbetsuppgifterna.
Har du tidigare erfarenhet från omsorgsarbete är det meriterande men inget krav och inskolning individuellt.
Det är viktigt att du behärskar det svenska språket väl då du kan komma att företräda kunden gentemot sin omgivning.
Om tjänsten:
Tjänsten är en timanställnning vid behov och fasta tider enligt schema under sommarmånaderna.
Arbetstiderna kan variera med dag, kväll och natt. Helgarbete förekommer.
Passal Assistans erbjuder ett givande och varierat arbete med goda anställningsvillkor, utbildningar och friskvårdsbidrag. Fast timlön enligt överenskommelse och övriga ersättningar enligt kollektivavtal. Du kommer också få bra stöttning och kontakt med ansvarig koordinator.
Vid intervjun behöver du visa utdrag ur belastningsregistret samt handling som styrker din rätt att arbeta i Sverige (pass, nationellt ID eller personbevis med körkort).
Är du inte medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz krävs arbetstillstånd eller permanent uppehållstillstånd.
Vi är enligt lag skyldiga att kontrollera detta innan anställning.
Välkommen med din ansökan!
Annonsens ref.nr: 2004
Ansvarig rekryterare: Johan Håkansson
Telefonnummer: 010-707 78 22
Passal Assistans
Kasernhöjden 3A
653 39 Karlstad
Telefonnummer: 010-70 77 800
E-postadress: info@passal.se
Passal Assistans arbetar med personlig assistans och drivs av personer med stort engagemang och lång erfarenhet av arbete med människor med funktionsvariation. På Passal Assistans är det viktigt att alla känner sig som en del av helheten, att alla inser sin betydelse. Vår vision är ett samhälle och en vardag där alla har friheten att leva fullt ut. Vi ser personlig assistans som en möjlighet att nå den visionen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-23
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Passal AB
(org.nr 556599-8316)
Lilla Bommen 6 (visa karta
)
411 04 GÖTEBORG Jobbnummer
9817267