Student till konsumentkontakt på Skånemejerier!
Är du en strukturerad, serviceinriktad och flexibel student som söker ett meriterande extrajobb? Vill du få erfarenhet av livsmedelsindustrin? Då kan denna tjänst hos Skånemejerier vara rätt för dig!
Skånemejerier är Sveriges näst största mejeriföretag och verksamheten består i huvudsak av produktion och försäljning av mejeriprodukter (färskvaror och ost) samt fruktdrycker. De har fem produktionsanläggningar samt huvudkontor i södra Sverige och på deras största anläggning i Fosie tillverkas de flesta av deras färskvaror. Där finns hela kedjan under ett och samma tak, från råvarumottagning till leverans ut till kund. Hållbarhet är kärnan i Skånemejeriers verksamhet och visionen är att bli Sveriges mest hållbara mejeri.
Nu söker vi en student som vill jobba som konsumentkontakt på Skånemejerier. Du ansvarar i rollen för att ta emot och hantera inkommande frågor från privatpersoner via telefon och mejl. Frågorna kan handla om produkter, ingredienser, tillverkning, sortiment, kost och hälsa, samt tekniska frågor. Du hanterar även reklamationer från kunder och ansvarar för att rapportera detta vidare inom organisationen. I rollen ingår daglig rapportering och sammanställning av statistik i Excel och andra system.
Du kommer att vara anställd av oss på StudentConsulting men arbeta hos Skånemejerier i Fosie. Arbetstiderna är måndag till fredag under kontorstid. Under terminerna arbetar du vid behov, och under sommaren arbetar du heltid för att täcka upp under semestrar. Tjänsten är beräknad att starta med upplärning i slutet av april.
DETTA SÖKER VI
Vi söker dig som:
Är student med minst 1,5 år kvar av din utbildning, gärna inom relevant utbildning som exempelvis livsmedel, kost/nutrition eller service/administration.
Har erfarenhet av service och är trygg med kommunikation över både telefon och mail.
Har god datorvana och teknisk förståelse, samt lätt för att sätta dig in i nya system.
Är flytande i tal och skrift i svenska och engelska.
Som person är du bra på att prata med människor, du är lugn, empatisk, pedagogisk och en god lyssnare som inger förtroende även i stressade situationer. Du är ansvarstagande, strukturerad, noggrann, flexibel och har egen drivkraft och initiativförmåga.
Skånemejerier arbetar för en säker, god och drogfri arbetsmiljö. Slutkandidater till tjänsten kommer därför att bli ombedda att presentera ett utdrag ur belastningsregistret och genomföra ett drogtest inför anställning.
Detta är en perfekt roll för dig som är student och vill få praktisk erfarenhet i en stor och lokal livsmedelsverksamhet. Vi hanterar ansökningar löpande, så passa på att söka redan idag!
