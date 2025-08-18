Student sökes för extrajobb som sorterare i Malmö!
2025-08-18
Vill du ha ett fartfyllt extrajobb under hösten 2025? Trivs du att arbeta mot ett mål och är noggrann i ditt arbete? Sök då detta roliga extrajobb redan idag!
Vår kund är ett erkänt post- och logistikföretag. De erbjuder standardtjänster för paket, pall, express samt olika logistiklösningar för systemtransporter, tredjepartslogistik och spedition.
I detta uppdrag arbetar du i kundens terminal. Du kommer arbeta med att sortera brev och mindre paket på ett paketband. Arbetsuppgifterna sker i ett högt tempo tillsammans med dina arbetskollegor.
Detta uppdrag förväntas starta omgående med introduktion för att ge dig rätt förutsättningar att utföra arbetet. Vidare kommer arbetet att pågå under hösten med möjlighet för förlängning. Vid perioder som Black Friday eller andra kampanjer kan det bli aktuellt med fler arbetspass än vanligt.
Arbetstiderna är förlagda mellan 06:00-13:30 alternativt 14:30-21:00. Vi förväntar oss att du är tillgänglig och kan arbeta 3 pass i veckan. Du kommer själv registrera din tillgänglighet i vårt system vilka av dagarna du kan jobba i veckan, för att kunna kombinera med dina studier eller annan huvudsaklig sysselsättning.
Du blir anställd av StudentConsulting men utför arbetet hos vårt kundföretag i Östra Hamnen i Malmö.
DETTA SÖKER VI
För att trivas i rollen trivs du att arbeta i ett högt tempo tillsammans med dina kollegor. Du ska ha lätt för att samarbeta och kommunicera då detta är en naturlig del i arbetet. Vidare är det viktigt att du är effektiv och noggrann i ditt arbete.
För att vara aktuell för tjänsten krävs det att du studerar eller har en annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50%. Detta är ett extrajobb vid sidan av dina studier.
Tycker du att tjänsten låter intressant? Sök då redan idag, vi arbetar löpande med intervjuer och urval.
OM FÖRETAGET
Mångfaldigt prisbelönta StudentConsulting är ett av Skandinaviens största och ledande rekryterings- och bemanningsföretag med fokus på studenter, akademiker och yrkesutbildade. Tack vare ett stort nätverk och lång erfarenhet har vi tillsatt över 20 000 jobb det senaste året. Vi erbjuder intressanta och utmanande tjänster på både hel- och deltid inom områden som IT, teknik, ekonomi, administration, HR, marknadsföring, kundtjänst, försäljning, industri, produktion, logistik och transport. Hitta din framtid på www.studentconsulting.com Ersättning
