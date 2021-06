Student sökes för deltidstjänst till vår bemanningsavdelning - Bemannia Kontor AB - Administratörsjobb i Stockholm

Bemannia Kontor AB / Administratörsjobb / Stockholm2021-06-27Bemannia söker just nu dig som är student och för en deltidstjänst som bemannings- och rekryteringsassistent inför hösten. Du bör finnas tillgänglig för arbete minst två dagar i veckan. Arbetet kan utföras på distans. Har du tidigare erfarenhet av arbete med bemanning och rekrytering är det meriterande.Om uppdragetBemannia är en expansiv organisation som genomsyras av nytänkande och entreprenörskap. För att trivas hos oss delar du vårt serviceengagemang och motiveras av ett varierat arbete i högt tempo med många kontaktytor.2021-06-27Du kommer arbeta två dagar i veckan på en avdelning som bemannar kortare vakanser hos våra kunder inom flertalet tjänstekategorier och du kommer utöver det även delta i rekryteringsprocessen från annonsering till anställning. Dina arbetsdagar kommer vara flexibla, men vi ser helst att du kan arbeta minst två dagar i veckan. Vid anställning kommer vi tillsammans komma överens om ett passande schema.Du kommer inledningsvis stötta upp våra bemanningskoordinatorer med bemanningen av personal till våra kunder. Utöver detta kommer du få arbeta med rekrytering av anställda till vår vikariepool. Detta innebär att du kommer hålla inledande intervjuer per telefon, men kan även komma att hålla fysiska intervjuer på plats på vårt kontor. Utöver det tillkommer övriga administrativa uppgifter som hör till rekryteringsprocessen.Vi tror att du är en van teamspelare med god samarbetsförmåga och att du med lätthet kommunicerar med kunder och konsulter, såväl över telefon som i skrift. Du har god erfarenhet av serviceyrket och har med fördel haft telefon och mail som dina främsta verktyg i en administrativ roll.Tidigare erfarenhet av rekrytering är önskvärt men inget krav. Tidigare arbete i affärssystemet Intelliplan eller rekryteringssystemet Teamtailor är meriterande.Om ansökan Du kommer arbeta på vårt huvudkontor i Stockholm. Omfattning och tillträde: Deltid, tillsvidare. Sök tjänsten genom att klicka på ansök nedan. Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag.Vi tar inte emot ansökningar via mail men har du specifika frågor kring tjänsten besvaras dessa av Madeleine per mail, madeleine.fransson@bemannia.se Bemannia är ett av Sveriges ledande bemannings- och rekryteringsföretag inom offentlig sektor. Vi har ramavtal med 220 kommuner och ett 100-tal förvaltningar, bolag och myndigheter. Bemannia är ett auktoriserat bemanningsföretag som har kollektivavtal. Detta är en trygghet och en kvalitetssäkring såväl för våra kunder som för dig som konsult. Bemannias etablerade samarbeten med tusentals attraktiva arbetsgivare i hela landet erbjuder dig mängder med spännande karriärmöjligheter.Varaktighet, arbetstidDeltid Anställningstid enligt överenskommelseLön enligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2021-07-31Bemannia Kontor AB5832080