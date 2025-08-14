Student och söker extrajobb? Bonesupport i Lund söker lagerassistent!
2025-08-14
Vill du arbeta i hjärtat av en organisation som gör skillnad? Bonesupport söker en driven lagerassistent till ett meriterande extrajobb vid sidan av studierna. Passion, professionalism och teamwork präglar oss. Start omgående!
OM TJÄNSTEN
Som kundtjänstmedarbetare hos Bonesupport spelar du en viktig roll i att säkerställa hög kundnöjdhet. Genom att hantera kundärenden effektivt bidrar du direkt till affärsresultatet och kundens upplevelse. Tjänsten är ett deltidsuppdrag med start omgående. Arbetstiderna är förlagda till några eftermiddagar måndag till fredag - ett perfekt extrajobb vid sidan av studierna. Du arbetar på plats på Bonesupports kontor i Lund.
Du erbjuds
• Ett meriterande deltidsjobb vid sidan av studierna
• En möjlighet att utvecklas i ett innovativt och växande företag
• Flexibla arbetstider, främst eftermiddagar måndag till fredag
• En inkluderande arbetsmiljö med engagerade och professionella kollegor
• En konsultchef som är med dig hela vägen!
Dina arbetsuppgifter
• Förbereda, packa och skicka ordrar
• Lagerhållning och enklare logistikarbete (plock och pack)
• Samarbeta nära med kollegor i ett mindre team på kundservice
• Bidra till att förbättra kundnöjdheten
VI SÖKER DIG SOM
Vi söker dig som är noggrann och pålitlig - någon som alltid håller vad du lovar och arbetar med stor omsorg för att säkerställa kvalitet i alla uppgifter. Din noggrannhet är avgörande för att rollen ska fungera optimalt.
• Studerar på eftergymnasial nivå och har minst ett år kvar av dina studier
• Är ansvarstagande, noggrann och självgående i ditt arbete
• Har flytande kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
• Trivs med att arbeta i team och har en positiv inställning
• Är flexibel och och kan arbeta några eftermiddagar i veckan
Det är meriterande om du har
• Erfarenhet av lager- och kundservicearbete
• Kunskaper i tyska och franska
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Tillitsfull
• Hjälpsam
• Ansvarstagande
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
Bonesupport AB är ett skandinaviskt ortobiologiskt företag som utvecklar och marknadsför CERAMENT® - en innovativ serie injicerbara, röntgentäta bioceramiska produkter med läkemedelsfrigivning. Produkterna har en bevisad förmåga att läka bendefekter genom att ombildas till kroppens eget ben inom sex till tolv månader.
Våra produkter används framgångsrikt för behandling av patienter med frakturer och benförlust till följd av trauma, infektion, sjukdom eller operation.
