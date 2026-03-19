Student läkemedel
Clevry Sweden AB / Biomedicinjobb / Stockholm Visa alla biomedicinjobb i Stockholm
2026-03-19
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Clevry Sweden AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Huddinge
eller i hela Sverige
Orion Pharma är ett globalt verksamt nordiskt läkemedelsföretag med över hundra års erfarenhet av att bidra till ökat välbefinnande. Verksamheten bygger på gedigen kunskap inom hälso- och sjukvård, kombinerad med ett starkt fokus på framtida innovationer som stödjer patienter och samhälle genom hela vårdkedjan.
Företaget utvecklar, tillverkar och marknadsför läkemedel för både human- och veterinärmedicin samt aktiva farmaceutiska substanser. Den långa erfarenheten förenas med kontinuerlig utveckling och innovation.
Egenutvecklade läkemedel används bland annat vid behandling av cancer, respiratoriska sjukdomar och neurologiska sjukdomar.
Du kan läsa mer här
Din roll
I din roll som Reklamations- och biverkningsassistent kommer du att registrera och vidarebefordra inkommande reklamationer och biverkningar från Sverige, Norge och Danmark till huvudkontoret i Finland. Tjänsten innefattar löpande dialog med huvudkontoret kring relaterade specifika reklamationer och kontakt med apotek för svar kring kompletterande frågor. Du kommer även att få hjälpa till att uppdatera läkemedelstexter i FASS.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
Registrera och vidarebefordra inkommande reklamationer och biverkningsrapporter till huvudkontoret
Begära reklamationsprover från apotek
Kontakta apotek för svar på kompletterande frågor och svara huvudkontoret på frågor relaterade till specifika reklamationer
Skicka ut svar till apoteken på reklamationerna
Regelbunden granskning av biverkningsrapporter
Uppdatera texter i Fass.se
Start: 2:a maj
Omfattning: 12,5 timmar/veckan
Placering: Danderyd, Stockholm
Dette är ett konsultuppdrag på inledningsvis 12 månader vilket innebär att du kommer vara anställd via oss på Clevry men arbeta hos Orion Pharma.
Vi söker dig som studerar medecinteknik eller inom ett liknade område och vill ha ett lärorikt extrajobb parallellt med dina studier. Som person ser vi gärna att du är öppen och serviceminded. Du är välorganiserad, noggrann och har ett strukturerat arbetssätt. Det är viktigt att du tycker om att arbeta både i team och självständigt. Ett krav för rollen är att du behärskar det svenska och engelska språket flytande i tal och skrift.
Rekryteringsprocessen
I denna rekryteringsprocess samarbetar Orion Pharma med konsult- och rekryteringsföretaget Clevry. Vi på Clevry ser att soft skills är minst lika viktiga som hard skills. I denna rekrytering kommer du därför, när du har ansökt få tillgång till ett självskattningstest. Det tar cirka 20 minuter att genomföra testet, därefter kommer du få en feedback-rapport mailad till dig som belyser dina soft skills. Vid en eventuell intervju med Clevry kommer svaren gås igenom mer ingående. Du kommer även få tillgång till ett färdighetstest, vi rekommenderar att du genomför våra övningstester innan du genomför testet.
Vi tillämpar löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Om Clevry
I över 30 år har Clevry legat i framkant för ett mer soft skills-drivet arbetsliv inom talent acquisition, assessment och advisory. Vi finns globalt med kunder, konsulter och kandidater från Nordamerika till Singapore med huvudkontor i Brighton, Stockholm och Helsingfors. Våra 150 soft skills-certifierade rekryterare, affärspsykologer och experter finns alltid till er tjänst.
Sista dag att ansöka är 2026-04-19
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare: Clevry Sweden AB
(org.nr 556723-0486), http://www.clevry.com Arbetsplats
Clevry Sweden AB Jobbnummer
9807974