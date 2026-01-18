Student Assistant
2026-01-18
Internationella Engelska Skolan (IES) is a leading independent school group with academic results far above average and a diverse and energetic staff. Teaching is in both Swedish and English, and the hallways are bilingual. The language of meetings and communication amongst the staff is English.
IES is one of Sweden's largest school groups at compulsory school level with 48 schools and around 32,000 students across the country. IES has grown steadily and maintained quality since 1993.
N.B. Prior to any offer of employment at IES, a criminal background check is required for all applicants. In Sweden, this is an extract from belastningsregistret from Polismyndigheten and from abroad, this is a record extract from an equivalent police governing body.
IES Älvsjö är en skola för årskurserna 4-9 med ungefär 760 elever och cirka 75 medlemmar i personalstyrkan. Skolan ligger i Älvsjö, en kort promenad från pendeltågsstationen varifrån du snabbt tar dig till centrala Stockholm.
Vi söker nu en tvåspråkig (engelska&svenska) erfaren elevresurs/elevassistent på 80-100% tjänstgöring fram tills terminsslut VT26
Hos oss ligger fokus på lärande och på en lugn miljö där skolans rutiner och regler följs av både elever och personal. IES lägger stor vikt på all personal att upprätthålla IES värdegrund ovh vision.
En trevlig atmosfär och ett gott samarbetsklimat är nyckelord bakom vår framgång. Detta är också grunden för att skapa en röd tråd som vägleder och stöttar våra elever genom deras skolgång och hjälper dem att uppnå sina mål.
Som person är du flexibel, en hängiven lagspelare med ett positivt förhållningssätt.
Du är van att arbeta med barn och ungdomar, är professionell och den auktoritära, ansvarsfulla vuxna.
Du har rätt att arbeta i Sverige, tillgänglig ganska omgående samt ett giltigt belastningsregisterutdrag för arbete i skola.
Att arbeta hos oss innebär många olika arbetsuppgifter och undervisning i flera olika ämnen. Vi är en tvåspråkig skola så mycket goda kunskaper i svenska och engelska är grundläggande. Ersättning
Fixed salary Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: recruitment.alvsjo@engelska.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Internationella Engelska Skolan i Sverige AB
(org.nr 556462-4368), https://alvsjo.engelska.se Arbetsplats
Internationella Engelska Skolan Älvsjö Kontakt
Sara Juberg recruitment.alvsjo@engelska.se 070 874 2883 Jobbnummer
