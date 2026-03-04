Structural Engineer/ Brokonstruktör - Brodesign med Affärsfokus
Är du en skicklig konstruktör som vill kombinera tekniskt djup med affärsmannaskap? Vi söker en engagerad och mångsidig person som vill leda broprojekt från idé till färdig konstruktion och samtidigt aktivt bidra till utvecklingen av vår svenska verksamhet och de affärsmöjligheter som formar framtidens projekt.
<img src="https://sae3ndp007.blob.core.windows.net/swe/8df9f761-f123-4bc5-95ba-28dc518e010d.png">
I denna roll arbetar du med att utveckla innovativa och hållbara brokonstruktioner tillsammans med tvärfunktionella team, där du säkerställer kvalitet och säkerhet genom analyser, ritningar, tekniska beskrivningar och platsbesök. Du ansvarar för att koordinera projektteamet och driva projekten effektivt inom givna tids- och budgetramar, samtidigt som du bygger starka relationer med kunder och samarbetspartners. Genom ditt affärsorienterade arbetssätt får du också möjlighet att påverka strategiska projektbeslut och vara en nyckelperson i företagets fortsatta expansion på den svenska marknaden.
Vi söker dig som:
Har civilingenjörsexamen inom byggteknik, gärna med erfarenhet av brodesign.
Har vana av projektledning där teknik och affärsmässighet går hand i hand.
Är kommunikativ, ansvarstagande och initiativrik.
Trivs i en roll där du både får fördjupa dig i tekniken och samtidigt bidra till verksamhetens affärsutveckling.
Detta är en spännande möjlighet för dig som vill arbeta med avancerade broprojekt och samtidigt vara med och forma företagets långsiktiga riktning. Rollen erbjuder en unik kombination av teknisk expertis och affärsstrategiskt ansvar - perfekt för dig som vill göra verklig skillnad på flera nivåer. Du kommer även få hjälpa till i anbudsskedet, som du förstår är detta en bred roll där du får vara med och i flera skeden.
I denna rekrytering samarbetar SHP med Jefferson Wells/ManpowerGroup.
Om du har frågor angående tjänsten eller processen går det bra att kontakta vår rekryteringskonsult Sara Lejonblad på tel: 0470-745582.
Urvalet sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag gått ut.
