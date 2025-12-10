Structural Engineer
2025-12-10
FMT utvecklar, konstruerar och tillverkar avancerad utrustning för passagerarhantering - bland annat passagerarbryggor och tillhörande system till flygplatser, hamnar och andra terminalanläggningar - samt tyngre stålkonstruktioner och maskinmontage.
Verksamheten spänner över hela kedjan från koncept och dimensionering till färdig installerad lösning i komplexa internationella projekt, med höga krav på säkerhet, tillgänglighet och livslängd.
FMT söker nu en Structural Engineer som vill utvecklas tillsammans med oss och lära sig arbetssätt och metoder direkt av en av våra mest erfarna specialister. Du kommer att arbeta med konstruktion av icke statiska produkter och system som utsätts för väder, vind och andra dynamiska belastningar, vilket ställer höga krav på hållfasthet, stabilitet och smarta tekniska lösningar.
Vi söker både dig som har ett par års erfarenhet och dig med längre erfarenhet. Det viktiga är att du har en stark drivkraft att växa, lära och på sikt ta större ansvar i teamet.
Huvudsakliga arbetsuppgifter och ansvarsområden
- Utföra strukturella analyser för produkter och konstruktioner som påverkas av vindförhållanden, vibrationer och varierande miljöförhållanden.
- Designa stödstrukturer, ramverk och anslutningar för rörliga eller dynamiskt belastade system.
- Samarbeta med mekanikingenjörer för att säkerställa funktion, hållfasthet och robusthet.
- Ta fram ritningar, modeller och teknisk dokumentation.
- Säkerställa efterlevnad av relevanta standarder inom hållfasthet, säkerhet och miljöpåverkan.
- Arbeta nära och kontinuerligt tillsammans med vår interna expert för handledning och kompetensutveckling.
Tjänsten är på heltid med placering i Trelleborg. Vi är ett mindre företag där alla arbetar mot gemensamma mål. Du rapporterar själv till vår VD. Planerade resor förekommer några dagar per kvartal.
Kvalifikationer och personlighet
- Relevant maskiningenjörsutbildning med fördjupning inom mekanik, hållfasthet, FEM, dynamik, utmattning, vibrationer eller dylikt.
- Ca 2-3 års erfarenhet av konstruktion inom mekanik, industri, offshore eller liknande - gärna med inslag av dynamiska laster.
- Erfarenhet av CAD-program och grundläggande strukturanalys.
- Flytande kunskaper i engelska och goda kunskaper i svenska.
- Vilja att fördjupa dig i strukturell design för produkter som utsätts för miljöpåverkan.
- Nyfiken, analytisk och lösningsorienterad.
- Trivs i en varierad teknisk miljö.
- Har ambition att växa in i rollen och på sikt ta mer ansvar.
- Vill vara en del av ett kompetent och teknikdrivet team.
Kontakt och ansökan
I det här uppdraget samarbetar vi med rekryteringsföretaget ComCube. Vi tillämpar löpande urval. Vänligen inkludera, i din ansökan, CV och ett motivationsbrev som svarar på:
- Vad gör dig intresserad av tjänsten som Structural Engineer?
- Vad kan du framför allt bidra med som Structural Engineer?
Har du några frågor beträffande rekryteringsprocessen eller tjänsten är du mycket välkommen att kontakta Helena Heijmink 070-554 03 42, helena.heijmink@comcube.se
eller Helena Fransson, 070-554 05 04 eller som hjälper oss i detta uppdrag. Du ansöker om tjänsten genom att följa denna länk: https://comcube.varbi.com/se/what:job/jobID:878170/
Välkommen med din ansökan! Vi tar endast emot ansökningar via ovan länk.
FMT is a privately owned company with more than 50 years of experience in design, manufacturing and delivery of innovative passenger handling and operational support systems for airports and seaports worldwide. All research & development, manufacturing and the direction of the sales & marketing take place at FMT 's headquarters located in Trelleborg, Sweden. FMT works closely with partners around the world. FMT 's range of products includes a wide variety of Passenger Boarding Bridge Systems, specifically designed to meet the particular needs and requirements of an airport or seaport and after-sales support. FMT 's expertise lies in creating tailor-made solutions to improve safe, flexible and fast turnarounds for airports and seaports with high passenger flows. For more information please visit https://www.fmt.se/
Sista dag att ansöka är 2025-12-20
