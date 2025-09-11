Strategisk samhällsplanerare
2025-09-11
Med ett jäklar anamma skapar vi det storslagna i det lilla.
I vår kommun skapar vi tillsammans en plats på jorden där vardagsnära trygghet möter naturens skönhet och människors vilja av järn.
Från höga höjder till glittrande sjöar, från en levande landsbygd till småstadens liv och rörelse - hos oss är varje plats unik och en viktig del av helheten.
För vi vet att det är tillsammans som vi skapar vår framtid - med stolthet för vår långa historia och med ett jäklar anamma.
Här hjälps vi åt att göra det lilla livet storslaget!
Strategisk planering av mark- och vatten är en av de viktigaste nycklarna för att möta våra framtida utmaningar. Kom och jobba med oss om du vill vara med och bidra i arbetet!
Vi söker en erfaren samhällsplanerare till vår växande Samhällsutvecklingsenhet, som ska vara med och driva den strategiska fysiska planeringen i Lindesbergs kommun. Du kommer i din roll vara en viktig resurs i kommunens långsiktiga utvecklingsarbete. Samhällsplaneraren har en central roll för att enheten ska kunna fullgöra sitt uppdrag gentemot politiken.

Arbetsuppgifter
Du kommer tillhöra en arbetsgrupp som både har nytänk och lång erfarenhet, stort engagemang och höga ambitioner. Du kommer i huvudsak samarbeta med våra planarkitekter och mark- och exploateringsingenjörer men även stadsarkitekt, vattenplanerare och andra strateger.
Du kommer arbeta med:
* Översiktsplanering, inklusive tematiska tillägg och fördjupningar
* Framtagande av strategiska planeringsunderlag
* Kommunikation av projekt med interna och externa aktörer
* Medverkan i nätverk samt arbete med remisser och motioner
Inom uppdraget kan du ha en samordnande eller stödjande roll eller självständigt projektleda allt från små avgränsade frågor och utredningar till komplexa projekt i tidiga skeden.
Arbetet innebär förutom täta kontakter med medarbetare och representanter från kommunerna även kontakter med politiker, allmänheten samt offentliga aktörer som t.ex. länsstyrelsen, markägare och konsulter.
Varför Lindesberg?
Mellan sjöar och skogar, vildmark och odlingslandskap, byar, småorter och stad pågår hela livet. Förenings-, kultur- och näringsliv är avgörande krafter hos oss för att bli starkare tillsammans. I Lindesberg erbjuds du en bredd gällande geografi, upplevelser och uppdrag.
Hos får du:
* Vara med och påverka på riktigt
* Jobba med projekt som har betydelse på både lokal- och nationell nivå
* Stöttande kollegor och stort utrymme för egna initiativ
* Ett flexibelt arbete med generös flextid och friskvårdKvalifikationer
Vi söker dig som har ett stort engagemang för samhällsbyggnadsfrågor. Du drivs av att hitta kreativa lösningar inom komplexa planeringssammanhang och kan argumentera för dina idéer. Vi värdesätter att du är noggrann, strukturerad och resultatinriktad samt att du har god förmåga att arbeta både självständigt och i grupp mot gemensamma mål. Du är relationsskapande, har god serviceanda samt uttrycker dig väl i tal och skrift. Stor vikt läggs vid din kommunikativa förmåga då uppdraget innebär mycket externt arbete och dialog med olika tjänstepersoner inom kommunen, politiker och andra myndigheter.
Du har en högskoleutbildning som arkitekt, inom fysisk planering, samhällsplanering eller motsvarande utbildning som bedöms likvärdig. Du har erfarenhet av översiktsplanering/strategisk planering, gärna inom en politiskt styrd organisation. Du har god kunskap om relevant lagstiftning inom samhällsbyggnadsområdet och datorvana inom GIS, Adobe paketet och Officepaketet. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och att din syn på medarbetarskap stämmer överens med vår.
Huvudbudskapet i kommunens värdegrund är: Tillsammans! Med nyfikenhet, drivkraft och omtanke.
Du använder bil i tjänsten så B-körkort är ett krav.
ÖVRIGT
Fackliga företrädare nås via kommunens växel, tfn 0581-810 00. Vi tar endast emot ansökningar via Offentliga jobb. Vi undanber oss kontakt med annonsörer och bemannings-/rekryteringsföretag.
Lindesberg kännetecknas av en positiv och stark framtidstro. Vi investerar för framtiden och vill växa. Vi söker engagerade medarbetare som vill vara med och utveckla Lindesberg. Samverkan är ett honnörsord och vi vill stärka det i varje del av vår organisation. Idag arbetar ca 2 100 medarbetare med olika uppdrag för att ge invånarna god service med hög kvalitet. Välkommen att utvecklas vidare med oss!

Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "KS:A 2025/12". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lindesbergs kommun
Lindesbergs kommun, Näringsliv och Infrastrukturenheten Kontakt
Samhällsutvecklingschef
Isabella Lohse isabella.lohse@lindesberg.se 0581-83005 Jobbnummer
9503167