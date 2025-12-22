Strategisk Partnerskapsansvarig - Enablement Tech & Platforms
Drivs du av att se dina idéer bli verklighet? Välkommen till vår spännande och teknikintensiva värld.
Vill du forma framtidens digitala ekosystem och leda våra mest strategiska partnerskap?
Vi är inne i en accelererande digital transformation där cloud, automatiserad mjukvaruleverans och modulär arkitektur är helt centrala byggstenar. För att lyckas behöver vi utveckla och stärka våra partnerskap med de aktörer som formar branschens framtid - från hyperscalers och teknologileverantörer till specialiserade plattforms- och verktygsleverantörer.
Vi söker därför en Strategisk Partnerskapsansvarig som kan bygga, leda och utveckla våra partnerskap inom olika nyckelområden, t.ex.:
* Cloud
* Software Factory
* Virtual Engineering Workbench / Software defined
Det här är en möjlighet för dig som vill vara navet i vår digitala resa och skapa långsiktiga relationer som ger oss skalbarhet, innovation och konkurrenskraft.
Din roll
Som Strategisk Partnerskapsansvarig kommer du tillsammans med olika nyckelpersoner att:
Utveckla och förvalta strategiska partnerskap
* Identifiera, etablera och utveckla affärskritiska partnerskap med leverantörer, hyperscalers, teknikpartners och plattformsaktörer.
* Leda gemensamma roadmapdialoger för att maximera värde, innovation och samverkan.
Sätta riktningen för vårt partnerskapslandskap
* Skapa strategier för hur partnerskapen stödjer organisationens mål inom cloud, software factory och digital engineering.
* Säkerställa att partnerstrategier harmoniserar med arkitektur, budget, säkerhet och verksamhetsbehov.
Driva gemensamma initiativ och värdeskapande aktiviteter
* Initiera och leda proof-of-concepts, co-creation-workshops och innovationsspår tillsammans med våra partners.
* Stödja interna team i att nyttja partnerskapens fulla potential, från teknikvägval till utbildning och support.
Följa upp och optimera värdet av partnerskapen
* Hantera avtalsdialoger, investeringsmodeller, partnernivåer.
* Mäta och rapportera utfall, risker, möjligheter och nyttorealisering.
Din profil
Du trivs i en roll där strategi möter teknik och där relationsbyggande är lika viktigt som affärsmässig förståelse.
Vi tror att du har:
* Erfarenhet av att arbeta med partnerskap, ekosystemutveckling eller strategiska leverantörsrelationer.
* God förståelse för cloud-teknologier (AWS, Azure, Google, Oracle) och moderna mjukvaruleveransmodeller.
* Insikt i DevSecOps, CI/CD, containerplattformar eller software factory-koncept.
* Förståelse för modellbaserat ingenjörsarbete (MBSE), digitala tvillingar eller system engineering verktyg.
* En förmåga att föra dialog både på C-level och med tekniska experter.
* Starkt kommunikativt, analytiskt och strategiskt mindset.
Det är meriterande om du dessutom har:
* Erfarenhet av enterprise-miljöer eller industri/teknikbolag.
* Certifieringar inom cloud, procurement, projektledning eller arkitektur.
* Erfarenhet av att driva partnerskap med hyperscalers.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vi erbjuder:
* En central roll i organisationens digitala transformation.
* Möjlighet att påverka teknikval, strategier och framtida plattformar.
* Ett nära samarbete med avancerade engineering-, cloud- och utvecklingsteam.
* En kultur med innovation, lärande och stort mandat.
* Flexibla arbetsformer och konkurrenskraftiga villkor.
Vad du blir en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 26,100 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här Ersättning
