Strategisk medicinteknik ingenjör
Region Stockholm / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2026-07-06
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Stockholm i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Vi söker nu en erfaren medicinteknisk ingenjör som vill fortsätta utveckla sina erfarenheter och kunskaper inom Stockholms läns sjukvårdsområde.Publiceringsdatum2026-07-06Om företaget
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en del av Region Stockholm. Tjänsten är placerad på Torsplan inom verksamhetsstöd Digitala tjänster, enheten System och Teknik.
Vi erbjuder dig
SLSO erbjuder goda utvecklingsmöjligheter, ett bra samarbetsklimat och flexibla arbetsformer, inklusive möjlighet att arbeta hemifrån vissa dagar Vår kultur präglas av att vi stöttar varandra, delar kunskap och har en positiv arbetsmiljö
Läs mer om våra förmåner hos Stockholms läns sjukvårdsområde: Förmåner hos Stockholms läns sjukvårdsområdeOm tjänsten
Inom området medicinteknik ansvarar SLSO för att säkerställa en strukturerad, säker och kvalitetssäkrad hantering av medicinteknisk utrustning.
Arbetet omfattar att i nära samarbete med vårdverksamheten och verksamhetsstöd som inköp, ekonomi och IT utveckla och förvalta riktlinjer för medicinteknisk utrustning. Uppdraget innefattar även att etablera och vidareutveckla MT-organisationen inom SLSO.
Du stödjer verksamheterna i frågor som rör medicintekniska produkter, avvikelsehantering, utredning av tillbud och negativa händelser samt omsättning av krav till verksamhetsanpassade arbetssätt.
Exempel på arbetsuppgifter
Säkerställa efterlevnad av gällande lagar, regelverk och kvalitetskrav.
Driva och utveckla strategier för medicinteknisk utrustning och system.
Ansvara för planering, införande och livscykelhantering av medicintekniska produkter.
Delta i och leda upphandlingar samt ta fram tekniska kravspecifikationer.
Leda eller medverka i utvecklings- och införandeprojekt inom medicinteknik och digitalisering.
Genomföra omvärldsbevakning och bidra till verksamhetsutveckling.
Bidra med specialistkompetens inom medicintekniska frågor för hela organisationen
Representera organisationen i externa forum
mm
Kvalifikationer
Högskole- eller civilingenjörsexamen inom medicinteknik, datateknik, elektronik eller motsvarande utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig
Arbetslivserfarenhet inom medicinsk teknik
Erfarenhet av utveckling och förvaltning av kvalitetssystem inom medicinteknik.
God kunskap och erfarenhet inom IT området Kunskaper och förståelse av GDPR
Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
Vi ser det som meriterande om du har
utbildning eller kunskap inom medicintekniska nätverk eller medicintekniska system
erfarenhet från stora organisationer eller koncerner
erfarenhet av förändringsarbete
erfarenhet från offentlig sektor
erfarenhet inom Hälso- och sjukvårdsområdetDina personliga egenskaper
Du är en trygg, strukturerad och ansvarstagande person med god servicevana och hög integritet. Vi söker dig som har god samarbets- och kommunikationsförmåga samt lätt för att skapa förtroendefulla relationer med olika intressenter. Du är analytisk, lösningsorienterad och har ett gott omdöme med förmåga att prioritera och fatta välgrundade beslut även i komplexa situationer. Som person är du flexibel, initiativtagande och bidrar aktivt till verksamhetens utveckling med fokus på kvalitetssäkrade arbetssätt och hög patientsäkerhet.
Mer information och ansökan
Sista ansökningsdag är 10 augusti 2026. Välkommen med din ansökan!
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.
Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
• tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt SLSO:s övergripande anvisning för registerkontroll vid anställning.
• ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.
• krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling. Läs mer om SLSO här.
Att söka jobb i Region Stockholm
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Ansök". Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Din ansökan kommer då att hanteras utanför rekryteringssystemet. Du bör även vara försiktig med vilken information du lämnar i din ansökan och endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.
Läs mer om hur det är att jobba hos oss i Region Stockholm Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Stockholm
(org.nr 232100-0016), https://www.regionstockholm.se/jobb/lediga-jobb/
Box 22550 (visa karta
)
104 22 STOCKHOLM Arbetsplats
Stockholms läns sjukvårdsområde, Digitala tjänster, System och teknik Kontakt
Gunilla Wurtzel, Akademikerförbundet SSR 08-12340487 Jobbnummer
9993287