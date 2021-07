Strategisk ledare med IT-profil och intresse för kollektivtrafik - Hogia Service AB - Datajobb i Stenungsund

Hogia Service AB / Datajobb / Stenungsund2021-07-07Är du en tydlig ledare med bakgrund inom IT? Vill du vara med och utveckla kollektivtrafiken genom våra IT-lösningar? Visste du att 9 av 10 kollektivtrafikresenärer i Sverige varje dag får information om sin resa genom ett Hogia-system, samt att vi har en stark marknadsposition även i övriga Norden?Nu söker vi på Hogia dig som är affärsmässig och bra på att leda andra för en roll som kommersiell produktägare hos oss på Hogia Public Transport Systems AB.Hogia Public Transport Systems AB (HPTS) är en del av Hogias transportsektor och tillsammans med de andra bolagen inom sektorn är vi en av Europas ledande leverantörer av IT-system för transportområdet, med kunder i hela världen. Vårt breda utbud av lösningar ger oss en unik position i vår förmåga att addera värde för våra kunder och för samhället.Smarta lösningar skapar oändliga möjligheter.Din nya rollSom kommersiell produktägare kommer du att ta dig an en av de strategiskt viktigaste rollerna i vår verksamhet, att ansvara för en produkt som är avgörande för en fungerande kollektivtrafik i Norden. Du kommer att ta fram produktstrategier och skapa tydlighet kring vad som skall göras för att nå målen. Vi står inför flera strategiska och taktiska beslut såväl på lång som på kortare sikt, där vi ser fram emot att kunna dra nytta av din kompetens. I det har vi också en nära samverkan med vårt systerbolag Hogia Communications.I din roll så är du den som säkerställer produkterbjudandet utifrån ett kommersiellt och strategiskt perspektiv, du bevakar/identifierar trender och förändringar på marknaden, och du arbetar medvetet för goda relationer med våra kunder.Du är ansvarig för en resultatenhet, vilket innebär ett budget- och resultatansvar. Som det ser ut idag så kommer du att ha personalansvar för en person som arbetar som produktspecialist, men du/ni arbetar nära utvecklingschef, utvecklare, testare, UX samt andra produktägare, där du kommer att ha mycket god nytta av din ledarkompetens.Tjänsten som kommersiell produktägare är en utmanande men oerhört stimulerande och spännande roll, där du är med och påverkar framtidens kollektivtrafik.Är du den vi söker?Du har en akademisk utbildning samt flera års erfarenhet av att leda andra, vilket också har inkluderat ett personalansvar. Din strategiska förmåga är mycket hög, liksom din kompetens inom IT. Kanske har du till och med en bakgrund inom systemutveckling.Som person är du affärsmässig, analytisk och resultatinriktad med en senior framtoning och en synnerligen god förmåga att leda och engagera andra. Har du erfarenhet av att arbeta med kollektivtrafik så är det meriterande, men vi ser också att du kan ta dig an den här rollen exempelvis utifrån ett intresse för hur vi genom att utveckla kollektivtrafiken kan skapa ett mer hållbart samhälle.Vi läser ansökningar löpande så skicka gärna in din ansökan redan idag.Intervjuer kommer att ske i augusti.Om Hogia-gruppenHogia utvecklar, säljer och supportar programvaror och IT-system för företag som effektivt vill fokusera på sina verksamheter i stället för krånglig och tidsödande administration. Vi erbjuder allt från mindre löne- och bokföringsprogram för småföretagaren till kompletta, branschspecifika IT-lösningar och -system för exempelvis kollektivtrafik, åkerier, revisionsbyråer, fastighetsbolag och butikskedjor. I Hogiagruppen finns 30 operativa bolag, som vart och ett verkar inom ett väl definierat verksamhetsområde. Vår organisationsform bygger uttalat på småskalighet och entreprenörsanda. Företagskulturen skapar engagerade medarbetare. Tillsammans ger vi våra kunder de bästa tänkbara affärslösningarna. Hogia startade sin verksamhet 1980 i Stenungsund. I dag har den familjeägda koncernen kontor i Norden och Storbritannien och 650 medarbetare. Mer information om Hogia finns på www.hogia.se. Varaktighet, arbetstid100. Tillträde: Enligt överenskommelse Tillsvidareanställning2021-07-07MånadslönSista dag att ansöka är 2021-08-15Hogia Service AB5852772