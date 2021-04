Strategisk Inköpare till Macro Design - Dreamwork Scandinavia AB - Inköpar- och marknadsjobb i Helsingborg

Dreamwork Scandinavia AB / Inköpar- och marknadsjobb / Helsingborg2021-04-12Macro Design söker en strategisk inköpare med ansvar för upphandling av varor och tjänster och i förekommande fall transporter. Vidare kommer du delta i produktutvecklingsprojekt och utifrån underlag från PU hitta rätt leverantörer för att säkra uppstartsorder. Som inköpare kommer du arbeta strategiskt och till viss del operativt och du kommer att vara en viktig person för Macro Design för att de ska fortsätta att lyckas. Tjänsten är med anställning direkt hos Macro Design och placering för tjänsten är i Laholm.Sökord: Sortiment, inköp, strategiskt inköp, taktiskt inköp, operativt inköp, inköpsansvarig, inköpschef, produktansvarig, produktchef, sortimentsansvarig, category manager, purchaseOm verksamhetenMed lång erfarenhet och känsla för kvalitet, design och funktion, skapar Macro Design badrum för livet. All produktion och utveckling sker i Laholm där företaget funnits i över trettio år. Macro Design arbetar med att utveckla innovativa lösningar för framtidens badrum och är idag en av Nordens ledande kompletta badrumsleverantörer. Macro Design omsatte 195 miljoner under 2020 och företaget har ett 50-tal anställda. Macro Design ingår sedan 2017 i Svedbergskoncernen. Koncernen är marknadsledande i Norden inom badrumsinredning och noterad vid Stockholmbörsen.Mer om tjänstenSourcing av nya material, leverantörer och tjänsterLeveransprecision från leverantörer inklusive rapporteringSpend-rapportering, analyser periodiserat lokalt och mot gruppnivåPrisutvecklingsanalys inklusive rapporteringProjektmedverkan och eget projektansvar lokalt och på gruppnivå i upphandlingar och besparingsprojekt med rapportering av besparingarBudgetarbete lokalt och i Group Purchasing CouncilKPI-rapportering lokalt och på gruppnivåDelta i in- och utfasningsprocessen av artiklarLägga upp inköpsartiklar i affärssystemet (M3) för nya leverantörerCSR-process avseende hållbarhet och leverantörsutvärderingarDelaktig i teamet som hanterar inkuransProaktivt samarbete med andra avdelningar/chefer för ett effektivt totalflöde och hög kundservice - alla ska hjälpas åt!2021-04-12För att lyckas med tjänsten har du en relevant utbildning och några års erfarenhet av strategiskt inköpsarbete. Du har en teknisk förståelse för produkter och relaterade kvalitetsaspekter. Vidare behöver du vara affärsmässig, drivs av målinriktat arbete och har god förhandlingsvana, gärna med erfarenhet från internationell miljö. Genom din erfarenhet av strategiskt inköpsarbete har du skapat dig ett helhetstänkt och har god förståelse av hela processen, från leverantör till slutkund. Andra egenskaper som du har med dig för att lyckas är att du är analytisk, har en god planeringsförmåga och kan se detaljer. Likväl som du är självgående och kan arbeta proaktivt har du förmåga att arbeta i team. Vissa perioder är det mer att göra och det är viktigt att du har förmågan att arbeta under stress och kan hantera "många bollar i luften."Du uttrycker dig väl i svenska och engelska både i tal och skrift. - Mycket goda kunskaper i Officepaketet och Excel.Tycker du att detta låter intressant söker du tjänsten via vår hemsida Dreamwork.se, sök gärna omgående då vi arbetar med ett löpande urval. Har du frågor kan du kontakta rekryteringskonsult Mahlin Granelli Glyré på telefon 042-17 66 11 eller mail mahlin.glyre@dreamwork.se Välkommen med din ansökan!Varaktighet, arbetstidHeltid TillsvidareFast lönSista dag att ansöka är 2021-04-25Dreamwork Scandinavia AB5686522