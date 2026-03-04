Strategisk Inköpare till Götenehus/Dellner Homes
Vi söker en affärsdriven Strategisk Inköpare till Götenehus/Dellner Homes
Vill du vara med på vår resa att bygga vår helt nya koncernövergripande strategiska inköpsfunktion, i en roll där strategi och förhandling står i fokus? Gillar du dessutom att utmana befintliga strukturer och jobba målinriktat? Då kan du vara vår nästa Strategiska Inköpare!
Om rollen
Som strategisk inköpare får du en central roll i att forma och driva våra strategier för ditt produktområde.
Du arbetar nära både leverantörer och interna funktioner för att säkerställa att vi arbetar med leverantörer med konkurrenskraftiga villkor och kvalitetsprodukter.
Du ansvarar för och gillar att förhandla avtal och priser, genomföra konkurrensutsättningar och optimera vår leverantörsbas. Genom att analysera inköpsdata och leverantörsprestationer fattar du välgrundade beslut som stärker vår affär.
Din profil
Vi söker dig som har en högskoleutbildning inom inköp, supply chain eller motsvarande erfarenhet. Du har flera års erfarenhet av strategiskt inköpsarbete och är en skicklig förhandlare med god kommunikativ förmåga. Du är strukturerad, affärsmässig och har lätt för att bygga långsiktiga relationer. Att arbeta målinriktat och driva förbättring är en självklarhet för dig.
Det är meriterande om du har erfarenhet från byggbranschen/bygghandeln och/eller logistik, samt om du har arbetat med företagsförvärv, förbättringsarbete eller inköp på koncernnivå.
Vi erbjuder dig
Hos oss får du en roll med stort eget ansvar och möjlighet att påverka. Du blir en del av ett engagerat team där idéer uppmuntras och där vi firar våra framgångar tillsammans. Vi erbjuder goda möjligheter till kompetensutveckling och karriärvägar inom företaget - och en arbetsmiljö där vi har roligt på vägen.
Tjänsten är en heltidstjänst med placeringsort Götene (Götenehus). Tillträde enligt överenskommelse.
Strategiskt inköp i Dellner homes är en nyinrättad koncernfunktion där vi tror på styrkan i det centrala, kombinerat med en fysisk närvaro och förankring lokalt för att snabbt kunna fånga upp möjligheter och utmaningar i dom lokala koncernbolagen Fiskarhedenvillan, Götenehus och Rättviks Trappfabrik.
