Strategisk inköpare Landskrona
Experis AB / Inköpar- och marknadsjobb / Landskrona Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Landskrona
2025-09-28
, Svalöv
, Kävlinge
, Helsingborg
, Bjuv
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Experis AB i Landskrona
, Kävlinge
, Helsingborg
, Bjuv
, Lomma
eller i hela Sverige
Jefferson Wells söker nu, för vår kunds räkning, en strategisk inköpare till ett konsultuppdrag i Landskrona. Vi letar efter dig som är en lagspelare med god kommunikativ förmåga, hög problemlösningsförmåga och ett strukturerat, resultatorienterat arbetssätt.
Vår kund är ett globalt ledande och tekniskt innovativt företag inom energi som skapar hållbara och framtidsinriktade lösningar.
I rollen blir du en del av ett engagerat team på 13 personer och rapporterar till Procurement Manager. Du kommer att ansvara för att initiera, driva och följa upp strategiska sourcing aktiviteter för dina kategorier och leverantörer, samt samarbeta nära både interna och externa intressenter.
Tjänsten är ett konsultuppdrag på ett år med anställning hos Jefferson Wells.
* Start: 3nov 2025 och varar i ett år.
* Plats: Landskrona
* Omfattning: Heltid
* Start: 3nov 2025 och varar i ett år.
* Notera: Uppdraget kräver 100% närvaro på kontoret.
Dina arbetsuppgifter
* Utveckla leverantörsbasen med fokus på leveranssäkerhet, kvalitet och totalkostnad.
* Identifiera och kvalificera nya leverantörer i samarbete med kollegor inom kvalitet och teknik.
* Leda leverantörsutvärderingar och förbättringsprojekt.
* Driva förfrågningar, anbud och förhandlingar av villkor.
* Upprätta avtal, NDA:er och ramavtal i enlighet med riktlinjer.
* Identifiera, realisera och följa upp kostnadsförbättringsinitiativ.
* Driva SCM-relaterade frågor som stärker affären.
* Följa marknadstrender som påverkar tillgång och prissättning.Publiceringsdatum2025-09-28Profil
* Akademisk examen inom ekonomi, teknik, industriell ekonomi eller liknande.
* Mycket god kommunikativ förmåga och starkt nätverkstänk. Ersättning
Not Specified Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "c195e168-f07c-". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Experis AB
(org.nr 556855-1104) Arbetsplats
Jefferson Wells Kontakt
Cecilia Lindgren cecilia.a.lindgren@manpower.se +46703782727 Jobbnummer
9529889