Strategisk inköpare inom IT
JM AB / Inköpar- och marknadsjobb / Stockholm
2025-08-25
Nu söker vi dig som vill arbeta som Strategisk Inköpare och att vara med att förädla och säkra vår fortsatta framgång på marknaden med ett resultatinriktat inköp. Du kommer vara ett viktigt bidrag till att JMs inköp och förhandlingsposition kontinuerligt utvecklas.
Om tjänsten
Centrala inköpsavdelningen består i dagsläget av 25 medarbetare och du kommer ansvara för allt strategiskt inköp kopplat till området mark.
Centrala inköpsavdelningen på JM utgör en av våra sex stabsfunktioner. Avdelningens syfte är att skapa långsiktigt värde för JM genom kategoristrategier som säkerställer lägsta totalkostnad över tid och hållbara leverantörskedjor.
Som strategisk inköpare kommer du att arbeta aktivt med alla moment inom inköpsprocessen i kategorin Mark, som består av de tre större huvudområdena; markförberedande, schakt och finplanering.
Du kommer ansvara för att:
Analysera, utveckla, implementera och underhålla kategoristrategier
Säkerställa en optimerad försörjning av produkter och entreprenader inom området
Identifiera och analysera företagets nuvarande och framtida behov och krav inom området
Ta fram leverantörsstrategier och inköpsavtal för tilldelade kategorier inom mark
Självständigt driva upphandlingar och förändringsprojekt inom tilldelade kategorier inom mark
Samverka med leverantörer för att följa upp avtalsefterlevnad och koordinera avtalsvolymer
Din profil
Vi söker dig med en akademisk examen inom inköp, teknik, ekonomi eller motsvarande. Du har flera års erfarenhet från en inköpsroll på ett medelstort eller större företag. Har du erfarenhet av att ha jobbat kategoristyrt är det en fördel.
Du är flytande i svenska och engelska i såväl tal som skrift och har goda kunskaper i Powerpoint och Excel. Du besitter en god förståelse för hur inköpsarbetet påverkar såväl organisation som affär och arbetar självständigt i att driva inköpsprocesser enligt företagets rutiner och riktlinjer.
Vi ser gärna att du är analytiskt lagd, strukturerad och målinriktad och att du med enkelhet samarbetar väl med olika grupper och människor. Du har en förmåga att förhandla, kommunicera och interagera med andra människor samt trivs med stort eget ansvar. Du är också förändringsbenägen och vågar utmana befintliga tillvägagångssätt.
Vi erbjuder
På JM ska du kunna prestera och få nya utmanande arbetsuppgifter när de gamla blivit för små. Vi vill skapa förutsättningar att du kan känna stolthet över din karriär och det gör vi genom att tänka långsiktigt i allt vi gör. De hus vi bygger i dag ska stå i minst hundra år. De ska bli hem åt människor som ännu inte är födda och därför är hållbarhet vårt ansvar och vår ambition. Vi har lyft in FNs globala mål för hållbar utveckling i vår verksamhet, det innebär olika åtaganden som till exempel att år 2030 ska JMs klimatpåverkande utsläpp vara nära noll och att 20% av våra hantverkare ska vara kvinnor.
Genom att arbeta hos oss är du med och förändrar branschen.
Praktisk info och kontakt
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid där du kommer att vara placerad på vårt huvudkontor i Solna.
Urval sker löpande så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt. Har du frågor eller funderingar kopplat till tjänsten eller rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta rekryteringsansvarig Petra Johansson på petra.johansson@jm.se
Vill du också vara med och rita om kartan? Kom och skriv historia med oss.
Sista dag att ansöka är 2025-09-30
