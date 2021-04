Strategisk inköpare för start omgående - Experis AB - Inköpar- och marknadsjobb i Västerås

Experis AB / Inköpar- och marknadsjobb / Västerås2021-04-12Något som utmärker oss på Jefferson Wells är att vi ger våra medarbetare stora möjligheter att utvecklas. Hos oss får individer plats att glänsa, samtidigt som vi har en otroligt stark lagkänsla. Vill du vara med i vår gemenskap och samtidigt ha ett utvecklande och roligt arbete? Sök till oss idag!Du kommer att arbeta som konsult, vilket innebär att du är anställd av oss på Jefferson Wells men arbetar som uthyrd konsult hos vår kund. Detta ger dig en mängd fördelar som vi gärna berättar mer om!Är du rätt för rollen som Strategisk inköpare?Vi söker dig som har tidigare erfarenhet av strategiskt eller taktiskt inköpsarbete, meriterande om du har teknisk förståelse och intresse. Som person är du ansvarstagande, strukturerad och flexibel. Du är positiv, driven och kan arbeta under eget ansvar inom givna tidsramar och fungerar även bra i grupp. Du är van att ta egna initiativ och är lösningsorienterad.Ett krav är att du behärskar svenska och engelska i både tal och skrift.Ditt första uppdrag startar så snart som möjligt och pågår under en längre tid. Du kommer att arbeta hos en av våra stora kunder i Västerås som Strategisk inköpare. Arbetet innehåller bland annat förhandlingar och kontraktsskrivningar, även uppföljning av leverantörernas kontraktuella åtaganden. Du kommer också att ansvara för att hålla ihop godkännande av leverantörer inklusive nödvändig dokumentation och uppföljning kring detta. Det ingår också i arbetet att följa upp leverantörernas prestation, t ex OTD och kvalitet, samt att arbeta med besparingar. Det krävs också en god kommunikations och samarbetsförmåga då projekten är komplexa och kontaktytorna många, både externt och internt. Man arbetar tätt ihop med andra funktioner såsom konstruktion, produktion, och projektledning.Sök tjänsten idag!Vid frågor är du välkommen att kontakta ansvarig konsultchef Marica Nilsson på e-post: marica.nilsson@jeffersonwells.se Du söker tjänsten via ansökningslänken med registrerad CV. Ansökan kan tyvärr inte göras via e-post.eller brev. Intervjuer sker löpande och därför önskar vi att få din ansökan så fort som möjligt. Tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden går ut.Vi ser fram emot att höra från dig! Varmt välkommen med din ansökan.Om Jefferson WellsManpowerGroup ett nytt varumärke, Jefferson Wells (tidigare Experis), som erbjuder kompetensförsörjning av chefer och specialister inom bland annat ekonomi, marknad och försäljning samt ingenjörsområdet. Varumärket finns redan i bland annat USA, Norge och Nederländerna.Samtidigt renodlar vi vår verksamhet inom Experis till att bli ett konsultbolag inom IT.Med de här förändringarna blir vi ännu mer specialiserade och vassare!Jefferson Wells är specialister på kompetensförsörjning av chefer och specialister inom ekonomi, HR, executive, inköp, logistik, marknad, försäljning och ingenjörsområdet. Vi hjälper kunder och kandidater att möta utmaningarna med the Human Age, där kampen om talanger och kompetenser ökar stadigt. Jefferson Wells unika expertis och branscherfarenhet gör att vi kan få verksamheter att växa och erbjuda en långsiktig karriärutveckling för våra kandidater.Vi är ett värderingsstyrt företagVåra värderingar vägleder oss i våra beslut och handlingar.People - Vi bryr oss om människor och den roll arbetet har i deras liv. Vi respekterar människor som individer, litar på dem, stödjer dem och ger dem möjlighet att förverkliga sina mål i livet.Knowledge - Vi delar med oss av vår kunskap, expertis och våra resurser. Vi lyssnar aktivt och använder den informationen för att förbättra våra erbjudanden, våra tjänster och våra relationer.Innovation - Vi är föregångare i arbetslivet. Vi vågar vara innovativa, vara pionjärer och utvecklas. Vi utmanar hela tiden för att finna nya och bättre lösningarVaraktighet, arbetstidHeltid Permanent2021-04-12Not SpecifiedSista dag att ansöka är 2021-04-22Experis AB5685085