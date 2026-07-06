Strategisk inköpare
Habia Cable Aktiebolag / Inköpar- och marknadsjobb / Tierp Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Tierp
2026-07-06
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Habia specialiserar sig på skräddarsydda kablar och kabelsystem för de mest utmanande applikationerna. Med djupa rötter i Tyskland och Skandinavien och en global närvaro levererar vi kabel- och systemlösningar utöver det vanliga till ett brett spektrum av industrisegment. Vi möjliggör livräddande behandlingar, fossilfri elproduktion, banbrytande försvars- och säkerhetsteknik, mer produktiv och hållbar industriell utrustning, renare bilar och flygplan – allt detta ökar välbefinnandet i våra samhällen. Vi föddes officiellt 2022 när HEW-KABEL, med bas i Wipperfürth, Tyskland, och Habia Cable, med huvudkontor i Stockholm, gick samman. Idag sysselsätter företaget närmare 1000 personer i fabriker i Sverige, Tyskland, Polen och Kina, har kunder i 60 länder och omsätter 200 M€ årligen. Tillsammans med våra kunder möjliggör vi framtidens teknik
Nyfiken på inköp och internationella relationer? Bli vår nya kollega på Habia i Söderfors!
Är du en person som drivs av samarbete, problemlösning och affärer? Vill du vara med och möjliggöra framtidens teknik på ett globalt, innovativt företag? Då kan det vara dig vi söker!
Habia är specialister på kundanpassade anslutningslösningar för de mest utmanande applikationerna. Tillsammans med våra kunder löser vi komplexa utmaningar och möjliggör framtidens teknik. Idag är vi närmare 1000 medarbetare med fabriker i Sverige, Tyskland, Polen och Kina, kunder i 60 länder och en omsättning på 200 miljoner euro.
Vi letar nu efter en engagerad kollega till vår inköpsavdelning i Söderfors under en föräldraledighet från oktober 2026 till oktober 2027.
För oss är rätt person mycket viktigare än rätt erfarenhet. Vi är öppna och flexibla i vår organisation och kommer att forma rollens exakta innehåll och ansvarsområden utifrån din bakgrund och dina styrkor.
Tillsättning sker så snart som möjligt för att vi ska kunna ge dig en riktigt bra överlämning. Tveka inte och skicka in din ansökan!
Möjlighet att bidra och utvecklas
I den här rollen får du en varierad och spännande vardag med stort fokus på det operativa arbetet och leverantörsrelationer. Du blir spindeln i nätet mellan våra internationella partners och vår lokala verksamhet i Söderfors.
Hos oss får du inte bara ett jobb – du får en möjlighet att utvecklas och verkligen bidra. Beroende på din profil kommer du att arbeta med och sätta din prägel på:
Leverantörsrelationer & Kommunikation: Du underhåller och utvecklar relationer med våra leverantörer runtom i världen, där en stor del av kontakten sker på engelska.
Kommersiellt fokus: Du arbetar med offertförfrågningar (RFQ), prisförhandlingar och kostnadsuppföljning.
Processer & Struktur: Vi arbetar löpande med att förbättra hur vi jobbar. Här får du chansen att vara med och utveckla våra interna inköpsprocesser och arbetssätt.
Problemlösning & Leveransprecision: Du hanterar vardagliga utmaningar som materialbrister för att säkra att vår produktion har vad den behöver.
Vem är du?
Vi tror att du är en person som motiveras av personlig utveckling och som trivs i en miljö där du får ta ansvar och påverka.
Vi söker dig som:
Har ett starkt intresse för inköp, affärer och internationella relationer.
Kommunicerar obehindrat på både svenska och engelska.
Är lösningsorienterad, strukturerad och gillar att driva saker framåt.
Det är meriterande om du har:
Erfarenhet av eller ett stort intresse för att jobba med och utveckla processer.
Erfarenhet av att arbeta i miljöer med höga kvalitets- och lagkrav (exempelvis certifieringar som ISO eller liknande standarder).
Tidigare erfarenhet inom inköp eller industri.
Vad vi erbjuder dig
Vi erbjuder en internationell och utvecklande arbetsmiljö där ditt engagemang gör skillnad på riktigt. Eftersom vi anpassar organisationen efter dig, får du en unik möjlighet att växa i din yrkesroll samtidigt som du bidrar till ett företag som ligger i framkant och skapar lösningar för framtiden.
Ansökan
Låter det här som din nästa utmaning? Vi intervjuar löpande och tjänsten ska tillsättas så snart som möjligt. Skicka din ansökan redan idag!
För frågor om tjänsten kontakta rekryterande chef Michael Forsgren Stistrup, Michael.Forsgren.Stistrup@habia.com
Fackliga representanter: Linda Friberg, IF Metall, tel. 070-582 86 98 Ann-Chatrine Skoglund, Unionen, tel. 073- 920 82 06 Annette Eriksson, Sveriges Ingenjörer, tel. 070-255 90 05 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8021396-2086717". Arbetsgivare Habia Cable Aktiebolag
(org.nr 556050-3426), https://career.habia.com
Elementvägen 8 (visa karta
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815 75 SÖDERFORS Arbetsplats
Habia Cable Jobbnummer
9993305