Strategisk Inköpare
Soros Consulting AB / Inköpar- och marknadsjobb / Linköping Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Linköping
2026-07-06
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Soros Consulting AB i Linköping
, Norrköping
, Haninge
, Karlsborg
, Hjo
eller i hela Sverige
Vill du arbeta i en verksamhet där teknik, affär och samhällsnytta möts?
För vår kunds räkning söker vi nu en strategisk inköpare till en högteknologisk och internationell industrimiljö med fokus på långsiktig försörjningsförmåga och komplexa affärer.
Det här är ett konsultuppdrag för dig som vill ta en strategisk roll i en verksamhet där inköp är en central del av affären och där samarbetet mellan teknik, produktion och leverantörsled är avgörande för framgång.
Om uppdraget
Som strategisk inköpare ansvarar du för att utveckla och driva affärs- och inköpsstrategier inom tekniskt avancerade områden. Rollen innebär ett helhetsansvar genom hela det kommersiella förloppet – från strategi och leverantörsdialog till förhandling, avtal och uppföljning.
Du arbetar nära flera delar av verksamheten, såsom utveckling, produktion, projektledning och eftermarknad, i en miljö präglad av långsiktighet, höga kvalitetskrav och internationella samarbeten.
Uppdraget innefattar bland annat att:
Utveckla och implementera strategiska inköps- och sourcingstrategier
Driva kommersiella dialoger och förhandlingar med leverantörer
Upprätta och förvalta avtal i komplexa och teknikintensiva affärer
Leda och koordinera leverantörsarbete i nära samverkan med interna funktioner
Följa upp leverantörers prestation kopplat till kvalitet, kostnad, leverans och långsiktig kapacitet
Bidra till utveckling av hållbara och robusta leverantörsrelationer
Arbeta strategiskt med totalkostnad, risk och försörjningssäkerhet
Vi söker dig som
Har erfarenhet av strategiskt och affärsdrivet arbete inom inköp, sourcing, upphandling eller kontraktshantering, och som trivs i en miljö där teknik och affär går hand i hand. Du är van att arbeta tvärfunktionellt, har ett strukturerat arbetssätt och drivs av att skapa långsiktigt värde i komplexa affärer.Publiceringsdatum2026-07-06Kvalifikationer
Akademisk examen inom ekonomi, teknik eller annan relevant inriktning
Flerårig erfarenhet av strategiskt inköp, sourcing, upphandling eller liknande affärsdrivna roller
Erfarenhet av förhandling och avtalsarbete i komplexa organisationer
God förståelse för affärsmässiga och strategiska perspektiv kopplat till leverantörsled och totalkostnad
Mycket god kommunikativ förmåga på svenska och engelska, i tal och skrift
Svenskt medborgarskap är ett skallkrav
Meriterande
Erfarenhet från teknikintensiv industri, exempelvis försvar, flyg, tillverkning eller avancerad produktion
Erfarenhet av internationella leverantörsrelationer
Förståelse för projektorienterade verksamheter och komplexa försörjningskedjor
Här får du möjlighet att bidra i en verksamhet med stor strategisk betydelse, där inköp spelar en avgörande roll i att säkerställa långsiktig leveransförmåga och teknisk utveckling.
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Soros Consulting AB
(org.nr 559130-2780) Jobbnummer
9993207