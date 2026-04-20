Strategisk inköpare
2026-04-20
Vill du arbeta strategiskt med inköp i en tekniskt avancerad miljö där du får stort affärsmässigt ansvar och möjlighet att påverka? Vi söker nu en Strategisk Inköpare som vill vara med och driva den strategiska agendan tillsammans med nyckelleverantörer och interna intressenter.Publiceringsdatum2026-04-20Om tjänsten
I rollen som Strategisk Inköpare är du en del av ett kategoriteam med ansvar för strategiska leverantörer och långsiktigt värdeskapande samarbeten. Du har kommersiellt helhetsansvar för dina leverantörer och arbetar för att säkra affärsmässigt optimerade lösningar avseende kvalitet, kostnad och teknologi.
Du samarbetar nära produktion, produktledning, produktutveckling och leverantörer för att kravställa, identifiera förbättringsmöjligheter och driva kontinuerliga förbättringar. Rollen innebär även ansvar för leverantörsprestanda samt stöd till organisationen vid eskalerade ärenden.
Du har en viktig roll i utvecklingsprojekt där du driver sourcingaktiviteter och bidrar till kommersiellt välgrundade beslut. Fokus ligger på långsiktiga kostnadsaktiviteter, upprättande av leverantörsavtal samt styrning och vidareutveckling av leverantörssamarbeten. I rollen kan även specifika projekt ingå, exempelvis strategiska make-or-buy-analyser eller lokalisering av leverantörskedjan i strategiska länder.
På grund av leverantörsbasens omfattning ingår även operativa inköpsuppgifter i rollen.
Vem är du?
För att lyckas i rollen har du stark affärsförståelse och ett analytiskt, kommersiellt driv. Du trivs med att arbeta strategiskt, ifrågasätta arbetssätt och bidra till verksamhetens utveckling. Då rollen bygger på nära samarbete med både interna och externa parter är du en lagspelare med god kommunikativ förmåga.
Vi ser gärna att du har:
Erfarenhet av att utveckla och förhandla avtal med tydlig kommersiell inriktning
Juridisk och kommersiell förståelse
Erfarenhet av konsignationslösningar hos leverantörer
Dokumenterad förmåga att bygga och utveckla effektiva leverantörsrelationer
Förmåga att skapa engagemang och energi i team
God kännedom om ledningssystem, Code of Conduct och ERP-system
Ett proaktivt och självgående arbetssätt
Erfarenhet av arbete i process- och projektdrivna organisationer
Kunskap inom Lean, Six Sigma, 5S eller liknande är meriterande
Intresse för - eller erfarenhet av - en teknikdriven verksamhet
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift
Om verksamheten
Konsultrollen passar dig som söker en värld av spännande uppdrag och nya kontaktnät. Vi erbjuder dig chansen att arbeta på populära arbetsplatser med välkända varumärken där du kan utveckla din kompetens och bredda ditt CV. Vid din sida har du din konsultchef som agerar bollplank och stöttar dig i att lyckas på dina uppdrag. Vi vill att du ska må bra och trivas med oss på Poolia. Därför erbjuder vi dig friskvårdsbidrag, rabatter på olika träningsanläggningar och ordnar regelbundet sociala aktiviteter. Självklart omfattas din anställning på Poolia av kollektivavtal, försäkringar och tjänstepension. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-01
(org.nr 556426-7655), https://poolia.se/
Drakegatan 6-10 (visa karta
)
412 50 GÖTEBORG Arbetsplats
Poolia Väst Kontakt
Christian Haraldsson christian.haraldsson@poolia.se
9865476