Strategisk inköpare
ValueOne AB / Inköpar- och marknadsjobb / Stockholm Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Stockholm
2026-04-10
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos ValueOne AB i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Danderyd
, Järfälla
eller i hela Sverige
ValueOne söker en senior Strategisk inköpare till ett konsultuppdrag hos en av våra kunder inom tillverkningsindustrin i Göteborg. Uppdraget startar i april och pågår under 6 månader, med goda chanser till förlängning.
ValueOne är specialister inom supply chain management, inköp och logistik. Vi erbjuder våra kunder tjänster inom tre affärsområden: uthyrning av inköp- och logistikkonsulter, rekrytering av inköpare och logistiker samt Management Consulting där ValueOne utvecklar våra kunders inköp, logistik och supply chain vad avser strategi, modell, metod, process, organisation och kompetens time.
Om rollen
Som strategisk inköpare ansvarar du för att driva inköpsarbetet i ett utvecklingsprojekt. Du fungerar som en central länk mellan interna kunder, leverantörer och produktion för att säkerställa materialtillgång samt driva projektet framåt i linje med fastställda inköpsmål.
Ansvara för anbudshantering inklusive framtagning och utskick av RFQ:er samt utvärdering av leverantörsofferter.
Genomföra leverantörsmöten, förhandla kommersiella villkor och teckna avtal.
Utveckla och implementera strategiska inköpsstrategier samt operativa arbetssätt med fokus på kontinuerlig förbättring.
Genomföra marknads- och leverantörsanalyser för och att skapa en överblick av kvalitet, leveranssäkerhet, kapacitet och prissättning för både material och tjänster.
Utveckla köpar- och marknadsprofiler, identifiera marknadstrender samt definiera acceptabla servicenivåer.
Kommunicera och samverka med ledning och nyckelintressenter för att säkerställa förankring och uppfyllelse av inköpsmål.
Erfarenhet och kompetens
För att lyckas i rollen har du mer än 10 års erfarenhet av strategiskt inköp inom tillverkande industri. Du är mycket kunnig inom leverantörsstyrning, projektledning och är van vid att självständigt genomföra kommersiella förhandlingar. Du talar och skriver obehindrat på svenska och engelska. Vi ser det som fördelaktigt om du har en eftergymnasial utbildning, erfarenhet av försvars- och/eller fordonsindustrin samt tidigare har arbetat i affärssystemet SAP.
Vi tror att du är en analytisk och strukturerad som person med en stark affärsförståelse. Du är driven och målinriktad, har en god förmåga att prioritera mellan arbetsuppgifter och arbetar aktivt mot uppsatta mål. Vidare trivs du i ett självständigt arbetssätt där du planerar ditt arbete och tar eget ansvar och initiativ för att driva aktiviteter och förbättringar framåt.
Ansökan
Välkommen med din ansökan via ValueOnes webbplats: https://valueone.se/aktuella-jobb/.
Urval och intervjuer sker löpande, så vi uppmuntrar dig att söka så snart som möjligt.
Vid frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta Emmy Aho, på telefonnummer 076 513 40 22.
Vårt erbjudande
ValueOne kan erbjuda en mängd olika uppdrag på alla nivåer inom Supply Chain Management. En konsult hos ValueOne ingår i ett team bestående av de främsta konsulterna inom inköp och logistik. Väljer du oss erbjuds du:
Marknadsmässig lön - som du själv kan påverka.
Tjänstepension.
Sjuk- och vårdförsäkring.
Friskvårdsbidrag.
Personlig coachning och karriärrådgivning.
Nätverksträffar med kollegor och Supply Chain professionals genom våra återkommande event och föreläsningar.
Kompetensutveckling genom världsledande utbildningar inom Supply Chain via partnerskap med CIPS (www.cips.org). Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Valueone AB
(org.nr 556787-5264)
Cylindervägen 12 (visa karta
)
131 52 NACKA STRAND Arbetsplats
ValueOne Kontakt
Researcher - Uppsala
Emmy Aho emmy.aho@valueone.se +46765134022 Jobbnummer
9848745