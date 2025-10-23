Strategisk inköpare
2025-10-23
Just nu söker vi en driven strategisk inköpare som är redo att åta sig konsultuppdrag hos våra kunder inom försvarsindustrin i Karlskoga. Som konsult i vårt professionella team erbjuds du en tillsvidareanställning med attraktiva villkor, individuell coachning samt skräddarsydda träningar via vår samarbetspartner CIPS.
Är du redo att ta din karriär ett steg vidare - välj ValueOne!
Om rollen
Som strategisk inköpare erbjuds du en viktig roll i att utveckla och stärka relationerna med både interna och externa leverantörer med fokus på långsiktig konkurrenskraft, hållbarhet och kostnadseffektivitet.
Vår kund är ett globalt högteknologiskt industriföretag i stark tillväxt, verksamt inom avancerad produktutveckling och tillverkning. Här arbetar du i en miljö som präglas av innovation, kvalitet och ständig utveckling, där din kompetens inom strategiskt inköp får direkt påverkan på verksamhetens framgång.
I dina arbetsuppgifter ingår bland annat att:
Utforma och genomföra strategier för inköp och leverantörssamarbeten.
Ansvara för leverantörsbasen genom kontinuerlig uppföljning och utveckling.
Förhandla och följa upp avtal för att säkerställa konkurrenskraftiga villkor.
Stödja utvecklingsprojekt med kommersiell inköpskompetens och affärsmässighet.
Leda tvärfunktionella samarbeten med fokus på effektivitet och kostnadsbesparingar.
Hantera offertförfrågningar, utvärdera offerter samt förhandla priser och villkor.
Säkerställa att företagets inköpsstrategier, policyer och processer efterlevs.
För att nå framgång i rollen ser vi att du är kommersiellt driven, har ett tekniskt intresse och trivs i sammanhang där du kan skapa förtroendefulla samarbeten, både internt och med externa aktörer. Du är tydlig i din kommunikation och dialog med andra, samtidigt som du har ett analytiskt tänkande och ett strukturerad arbetssätt som gör att du kan se sammanhang och fatta faktabaserade beslut.
Vi vill dessutom att du har:
Erfarenhet av kommersiellt inköpsarbete av direkt material inom industrin
Eftergymnasial utbildning, gärna inom teknik, ekonomi eller motsvarande område
Mycket goda språkkunskaper i svenska och engelska, både muntligt och skriftligt
God systemvana med erfarenhet av att arbeta i affärssystem, exempelvis SAP, Microsoft Dynamics eller IFS, samt gärna med BI-system som Power BI
Vårt erbjudande
Vi kan erbjuda en mängd olika uppdrag på alla nivåer inom Supply Chain Management. Som konsult hos ValueOne ingår du i ett team bestående av de främsta konsulterna inom inköp och logistik. Väljer du att gå med oss erbjuds du:
konkurrensmässig lön, som du själv kan påverka
tjänstepension
sjuk- och vårdförsäkring
friskvårdsbidrag
personlig coachning och karriärrådgivning
nätverksträffar med kompetenta kollegor och Supply Chain professionals genom återkommande event och föreläsningar
kompetensutveckling genom världsledande individanpassade utbildningar och kurser inom Supply Chain tack vare vårt partnerskap med CIPS (www.cips.org)
Intresserad?
Då vill vi ha kontakt med dig! Lättast sker det genom att du skickar in din ansökan till oss, gärna så snart som möjligt eftersom vi tillsätter tjänster löpande. Har du frågor är du välkommen att kontakta Emmy Aho på telefon 076 513 40 22 alternativt 010 332 29 20.
