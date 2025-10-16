Strategisk inköpare
2025-10-16
Företagspresentation Vi söker nu en strategisk inköpare till vår kund i Göteborg - en nyckelroll för dig som vill arbeta affärsstrategiskt i gränslandet mellan teknik, affär och verksamhetsutveckling.
Här får du möjlighet att påverka, utveckla och driva inköpsarbetet mot företagets övergripande mål tillsammans med engagerade kollegor och starka leverantörspartner.
Arbetsuppgifter och ansvarsområden Som strategisk inköpare kommer du att:
• Utveckla och förhandla avtal som stödjer företagets kommersiella och strategiska intentioner
• Driva effektiva leverantörsrelationer och säkerställa hög leverantörsprestanda
• Delta i utvecklingsprojekt och bidra till kommersiellt hållbara beslut
• Samarbeta nära produktledning och produktion för att säkra optimala affärslösningar
• Ha ett övergripande ansvar för strategiska leverantörsrelationer och långsiktiga kostnadsaktiviteter
Du blir en viktig del av teamet som driver den strategiska agendan i relation till nyckelleverantörer och arbetar för att optimera affärslösningar både internt och externt.
Din profil Vi söker dig som har:
• 3-7 års erfarenhet av inköp av direkt material mot produktion
• Universitets- eller högskoleutbildning inom inköp, ekonomi, teknik eller motsvarande
• God kännedom om ledningssystem och ERP-system
• En stark affärsförståelse och mycket goda analytiska färdigheter
• Erfarenhet av att driva och skapa goda leverantörsrelationer
• Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
Du har ett genuint intresse för teknik, kombinerat med förmågan att se helheten och skapa värde i komplexa affärsflöden. Som person är du strategisk, strukturerad och relationsskapande - du trivs i en roll där du får kombinera analys, affär och samarbete.
Bli en del av Unik Resurs - Din karriär och utveckling är vår prioritet! Vi värderar varje individs unika kompetens och engagemang. På Unik Resurs strävar vi efter att inte bara vara din arbetsgivare, utan en partner i din karriärsutveckling. Vi är ett team och genom regelbundna avstämningar jobbar vi tillsammans för att du både ska utvecklas och trivas i din roll som konsult.
Vårt erbjudande:
• Fast månadslön: Hos oss får du ekonomisk stabilitet med en konkurrenskraftig och pålitlig månadslön.
• Trygga anställningsvillkor: Vi följer kollektivavtal och erbjuder förmånliga försäkringar för din trygghet och välbefinnande.
• Personlig och professionell utveckling: Du kommer att ha kontinuerlig kontakt med din Konsultchef, som finns där för att ge både personlig support och professionell coachning.
• Unikt nätverk: Som en del av Unik Resurs är du aldrig ensam. Du blir en del av ett nätverk av professionella, där samarbete och stöd står i centrum.
• Kompetensutveckling genom Unik Academy: Vi investerar i din framtid genom kontinuerlig utbildning och utvecklingsmöjligheter via vår Unik Academy.
Vi välkomnar dig att ta nästa steg i din karriär med oss på Unik Resurs. Ansök idag för att bli en del av vårt engagerade och framåtsträvande team!
Ansök redan idag! Passar du in på ovanstående profil, tveka inte att ansöka redan idag! Urval sker löpande vilket innebär att tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Glöm inte att motivera så utförligt som möjligt varför just du är lämplig för denna tjänst och att uppdatera dina uppgifter i ditt CV.
Sök tjänsten genom att klicka på ansök och registrera dig i vår databas, detta för att följa riktlinjerna som gäller för GDPR. För frågor gällande tjänsten eller rekryteringsprocessen vänligen kontakta ansvarigt rekryteringsteam;
• Madeleine Sandberg, 0704-10 63 98, madeleine.sandberg@unikresurs.se
• Daniel Stålbäck, 0730-42 31 22, daniel.stalback@unikresurs.se
Unik Resurs
Hos oss är du alltid välkommen att kontakta ansvarig rekryterare om du har frågor eller funderingar kring ett annonserat uppdrag.Om inte detta uppdrag passar dig är du välkommen att kontakta oss så kanske vi kan hitta ditt drömjobb tillsammans. Vi känner regionen och vet var du kan göra bäst nytta med din profil.
