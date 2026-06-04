Strategic Purchaser
AP&T Sweden Aktiebolag / Inköpar- och marknadsjobb / Tranemo Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Tranemo
2026-06-04
, Svenljunga
, Gislaved
, Gnosjö
, Ulricehamn
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Välkommen till AP&T!
AP&T är en ledande aktör inom metall & fiberformning med fokus på plåtformningsindustrin. Vi strävar efter att ligga i framkant när det gäller innovation och hållbarhet, och vi är ständigt på jakt efter nya idéer och perspektiv. Vi designar och utvecklar produkter, processer samt tjänster inom plåtformningsindustrin, med huvuduppdraget att hjälpa våra svenska och internationella kunder till största möjliga framgång.
Vi utvecklar och levererar kompletta produktionslinjer, enskilda pressar, automationer, ugnssystem och relaterade servicetjänster till kunder framför allt inom fordonsindustrin. I Sverige är vi placerade i Ulricehamn, Tranemo och Lagan. Hos oss får du möjlighet att vara med och påverka framtiden, samtidigt som du utvecklar dina färdigheter i en professionell miljö.
Hos AP&T blir du en viktig del i arbetet med att skapa innovativa lösningar för våra kunder tillsammans med kompetenta, nyfikna och engagerade kollegor.
Allt vårt arbete utgår från våra värderingar; Believe in People, Business Committed och Curiosity.
Om rollen
Som kategoriansvarig inköpare säkerställer du att AP&T har ett utmärkt leverantörsnätverk som i enlighet med överenskomna villkor tillgodoser AP&T med produkter och tjänster. Du förväntas framför allt initiera, involvera och driva ett proaktivt förbättringsarbete på inköp där både interna och externa intressenter tillsammans skall utmana och förbättra dagens lösningar och arbetssätt.
Det ingår resor både nationellt och internationellt på ca 10-20 dagar per år.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
Leda den strategiska utvecklingen av AP&Ts leverantörer inom utvalda kategorier på ett strukturerat sätt.
Arbeta tvärfunktionellt inom AP&T för att optimera kostnaderna för inköpta produkter.
Utveckla vårt leverantörsnätverk för att säkerställa leveranskapacitet, hantera förfrågningar, förhandla kontrakt och avtal.
Agera som projektinköpare av externa maskiner.
Utveckla och förbättra AP&Ts processer.
Hantera större avvikelser och implementera nödvändiga förbättringar.
Förbättra leverantörers prestation, samarbete och integration för att skapa bättre resultat. Ansvara för att följa upp och utvärdera leverantörers prestation baserat på nyckeltal (KPI:er).Publiceringsdatum2026-06-04Kvalifikationer
Relevant högskoleutbildning inom ekonomi, logistik, ingenjör eller motsvarande arbetslivserfarenhet.
Dokumenterad erfarenhet av inköpsroller med förhandlingar och leverantörskontakter.
Flytande svenska och engelska i tal och skrift.
Kunskap i MS Office (främst Excel)
Körkort B
Meriterande
Erfarenhet från flera olika affärssystem
Tidigare erfarenhet att driva förbättringsarbeten
Tekniskt intresse/bakgrundProfil
Som person är du affärsdriven, analytisk och har ett starkt strategiskt fokus. Du arbetar strukturerat, tar eget ansvar och driver ditt arbete framåt med ett lösningsorienterat förhållningssätt. Du har lätt för att skapa relationer, nätverka och samarbeta effektivt med både interna och externa parter.
Du är flexibel, tydlig i din kommunikation och delar information på ett öppet och transparent sätt. Du har en naturlig förmåga att analysera, prioritera och lösa problem i komplexa sammanhang.
Information om anställningen
Lön - Månadslön. Enligt överenskommelse.
Anställningsvillkor - Heltid 100%, dagtid.
Startdatum - Enligt överenskommelse.
Vi erbjuder
Vi erbjuder ett arbete med goda utvecklingsmöjligheter i ett internationellt företag. Du kommer att ha en individuell utvecklingsplan och kontinuerliga avstämningar med din närmaste chef. Utöver ovanstående erbjuds ett utmanande och varierande arbete med stor möjlighet att utveckla våra arbetssätt och metoder.
Som anställd på AP&T erbjuder vi förutom karriär- och utvecklingsmöjligheter andra förmåner som exempelvis friskvårdsbidrag, tjänstepension, flexibel arbetstid och kollektivavtal.
Intervjuer sker löpande. Tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Vi tillämpar logik- och personlighetstester samt bakgrundskontroller i rekryteringsprocessen.
Vid frågor om tjänsten och rekryteringsprocessen, kontakta Purchasing Manager Oskar Björk, oskar.bjork@aptgroup.com
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare AP&T Sweden Aktiebolag
(org.nr 556338-1465), http://www.aptgroup.com
Industrigatan 5 (visa karta
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514 24 TRANEMO Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Ap&T Sweden AB Jobbnummer
9947518