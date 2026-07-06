Strategi- och affärsutvecklare
Kungälv Energi Entreprenad och Service AB / Organisationsutvecklarjobb / Kungälv Visa alla organisationsutvecklarjobb i Kungälv
2026-07-06
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Vill du vara med och forma framtidens energibolag?
Som Strategi- och affärsutvecklare har du en central roll i Kungälv Energis långsiktiga utveckling. Du driver bolagets strategiprocess, identifierar nya affärsmöjligheter och leder verksamhetsövergripande utvecklingsinitiativ. Rollen innebär ett nära samarbete med VD, ingår i ledningsgruppen och verkar över hela verksamheten.
Dina främsta arbetsuppgifter kommer att vara
Driva och utveckla Kungälv Energis strategi-, affärsplanerings- och utvecklingsarbete samt säkerställa att strategiska mål omsätts till konkreta initiativ och resultat.
Identifiera, analysera och realisera nya affärsmöjligheter utifrån marknad, kundbehov, teknik- och omvärldsutveckling.
Leda och utveckla bolagets portfölj av affärs- och verksamhetsutvecklingsinitiativ samt säkerställa framdrift och uppföljning av strategiska initiativ.
Vara ett strategiskt stöd och bollplank till VD och ledning i frågor som rör bolagets utveckling, prioriteringar och långsiktiga riktningPubliceringsdatum2026-07-06Kvalifikationer
Relevant akademisk examen inom exempelvis ekonomi, teknik, industriell ekonomi eller motsvarande.
B-körkort.
Mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska
Tidigare erfarenhet och kompetens
Flerårig erfarenhet av affärsutveckling, strategiutveckling eller verksamhetsutveckling.
Erfarenhet av att leda strategiska initiativ, förändringsarbete eller större utvecklingsprojekt.
Erfarenhet av att arbeta nära ledning och beslutsfattare samt omsätta strategiska mål till konkreta aktiviteter och resultat.
God kompetens inom affärsanalys, verksamhetsutveckling och förändringsledning.
Erfarenhet av projekt- eller programledning.
Förståelse för hur IT, digitalisering, data och ny teknik kan användas för att skapa affärsnytta och utveckla verksamheten.
Det är meriterande om du har erfarenhet av:
Energibranschen, energimarknaden eller närliggande samhällsviktig verksamhet.
Portföljstyrning och styrmodeller.
Affärsnära digitalisering.
Att etablera och utveckla arbetssätt för affärs- och verksamhetsutveckling.
Konsultroller inom strategi eller verksamhetsutvecklingDina personliga egenskaper
Vi söker dig som kombinerar affärsmässighet och analytisk förmåga med ett starkt driv att utveckla och förbättra. Du har lätt för att växla mellan strategiska perspektiv och operativt genomförande, är strukturerad i ditt arbetssätt och trivs med att samarbeta över verksamhetsgränser. Genom ditt förtroendeingivande sätt skapar du goda relationer och får människor att samlas kring gemensamma mål. Du kan dessutom göra komplexa frågeställningar begripliga och omsätta dem till konkreta initiativ som driver verksamheten framåt.
Förutom de formella kompetenserna vi efterfrågar så lägger vi stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Erbjudande
Du blir en viktig del av Kungälv Energi – en arbetsplats där våra värdeord Förtroende, Engagemang och Framåtblick genomsyrar vardagen. Vi värdesätter en välkomnade arbetsmiljö och nära samarbete med varandra.
Det är en spännande och utvecklande arbetsplats i en kommun som är i tillväxt. Du får möjlighet att jobba i en bransch som är livsnödvändig i våra vardagliga liv och en av de viktigaste branscherna för klimatomställningen.
Vi satsar på trygghet och hållbarhet med kollektivavtal, företagshälsovård, friskvårdsbidrag med Epassi, friskvårdstimma, möjlighet till hemmakontor 1-2 dagar /vecka mm.
Vi sitter i flexibla fina lokaler, centralt i Kungälv.
Om Kungälv Energi
Kungälv Energi är ett energibolag som ägs av Kungälvs Kommun. Förutom att leverera och utveckla nya lösningar inom energi och stadsfiber för boende, företag och transporter, jobbar vi också för att Kungälv Energi aktivt ska bidra till samhällets hållbara utveckling och öka våra kunders livskvalitet i vardagen. Övrig information
För att säkerställa en trygg arbetsmiljö tillämpar vi drogtest innan anställning.
Vår verksamhet är samhällsviktig vilket innebär att du kommer krigsplaceras hos oss.
Kungälv Energi är en del av Sveriges kritiska infrastruktur och några av våra tjänster är säkerhetsklassade. Är denna tjänst säkerhetsklassad kommer säkerhetsprövning genomföras innan anställning, i enlighet med säkerhetsskyddslagen.
Annonsen ligger ute under semestertider vilket kan innebära att svarstiden vara något längre. Mejla gärna din fråga till rekryterande chef dvs VD, så återkommer vi så snart vi har möjlighet, karin.almgren@kungalvenergi.se
.
Vänligen respektera att vi inte vill bli kontaktade av annonssäljare, rekryterare eller motsvarande, gällande denna rekrytering. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kungälv Energi Entreprenad och Service AB
(org.nr 559397-5468), https://www.kungalvenergi.se/
Byggmästaregatan 5 (visa karta
)
442 34 KUNGÄLV Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Administration Kontakt
Christopher Carlsson 0303-239330 Jobbnummer
9994507